Брэд Питт представил собственную линию рубашек из кашемира с драгоценными камнями

Рубашка от Питта, с камнями вместо застежек, обойдется в $2000.

Брэд Питт, успешный актер первого эшелона Голливуда, пробовал себя в виноделии, а теперь решил последовать примеру звездных коллег и продвигать собственную линию одежды. Совместно с близкой подругой Сэт Хари, дизайнером ювелирных изделий и целителем, актер запустил роскошную линию кашемира под названием God’s True Cashmere, сообщает Vogue.

Их новая коллекция официально представлена ​​с 1 сентября в Selfridges. Это первый крупный универмаг и первый ритейлер в Великобритании, где продают вещи бренда.

История происхождения God’s True Cashmere, который был запущен в 2019 году, но начал продаваться в 2020 году, нетипична.

"Во вторник мне приснился сон, в котором Брэд стоял передо мной, и его одевал стилист. Он был одет во все зеленое и кашемировое и говорил мне: "Мне нужно больше зелени и мягкости в моей жизни". Я рассказала ему об этом пару дней спустя, и он ответил: "Это странно, потому что во вторник я сказал стилисту, что я хочу больше зеленого кашемира и мягкости в своей жизни", – призналась Сэт.

Друзья восприняли это как знак свыше и решили заняться совместным бизнесом.

[ + – ] Брэд и Сэт дружат уже много лет Фото: Vogue

"Мы начали получать удовольствие от этого и расширили идею", – говорит Питт.

Линия превратилась в роскошное предложение изделий из 100% кашемира, сделанных в Италии, с пряжей, полученной с различных этических козьих ферм.

"Мы бы хотели иметь собственные козьи фермы когда-нибудь и дать имена всем нашим козам", – говорят Сэт и Брэд.

Линейка представлена спортивными костюмами и рубашками в клетку в разных расцветках. Именно рубашки стали "хедлайнером" линии.

"Это может быть ваша основная дорожная рубашка или что-то, что вы захотите надеть в холодное воскресенье", – пояснил Питт.

Несмотря на то, что линия God’s True Cashmere имеет узкую направленность, соучредители включили в нее особые элементы, придавая большое значение качеству пряжи и сочетанию цветов.

"Мы с Брэдом вместе выбираем все ткани и узоры. На это уходит много времени и энергии. Самым сложным было найти модели, которые могли бы носить как мужчины, так и женщины", – отметила Хари.

Учитывая, что Сэт является целостным целителем и дизайнером украшений Amrit, она также хотела наполнить коллекцию декоративными деталями, ориентированными на хорошее самочувствие. Например, на всех рубашках 11 застежек-кнопок – семь спереди и четыре на карманах и манжетах – из полудрагоценных и драгоценных камней, вырезанных вручную в Индии.

"В нашем теле семь чакр. Так почему бы не разместить семь чакр спереди рубашки, чтобы активировались все ваши чакры?" – говорит Хари.

Для пуговиц используются тигровый глаз, лунный камень, аметист, розовый кварц, изумруд и другие – все они различаются по оттенкам и представляют разные качества, включая богатство, любовь и мудрость.

Вещи, созданние при участии Брэда Питта, сложно назвать доступными. Например, рубашки стоят более 2000 долларов за штуку. Тем не менее, покупатели были, причем немало. Среди клиентов – Дженнифер Гарнер и Мэри-Кейт Олсен, чья собственная линия The Row также отличается сдержанной роскошью.

Питт и Хари планируют расширить ассортимент своей продукции, добавив одеяла, шапки и носки.

Напомним, Гвинет Пэлтроу помогла Брэду в рекламе его одежды.