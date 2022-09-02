Бред Пітт представив власну лінію сорочок з кашеміру з дорогоцінним камінням

Сорочка від Пітта, з дорогоцінним камінням замість застібок, коштуватиме $2000.

Бред Пітт, успішний актор першого ешелону Голлівуду, пробував себе у виноробстві, а тепер вирішив наслідувати приклад зіркових колег і просувати власну лінію одягу. Спільно з близькою подругою Сет Харі, дизайнеркою ювелірних виробів та цілителькою, актор запустив розкішну лінію кашеміру під назвою God's True Cashmere, повідомляє Vogue.

Їхня нова колекція офіційно представлена ​​з 1 вересня в Selfridges. Це перший великий універмаг і перший ритейлер у Великій Британії, де продають речі бренду.

Історія походження God's True Cashmere, який був запущений у 2019 році, але почав продаватися у 2020 році, нетипова.

"У вівторок мені наснився сон, в якому Бред стояв переді мною, і його одягав стиліст. Він був одягнений у все зелене та кашемірове і казав мені: "Мені потрібно більше зелені та м'якості в моєму житті". Я розповіла йому про це кілька днів по тому, і він відповів: "Це дивно, тому що у вівторок я сказав стилісту, що я хочу більше зеленого кашеміру та м'якості у своєму житті", — зізналася Сет.

Друзі сприйняли це як знак згори і вирішили зайнятися спільним бізнесом.

[ + – ] Бред і Сет дружать вже багато років Фото: Vogue

"Ми почали отримувати задоволення від цього і розширили ідею", — каже Пітт.

Лінія перетворилася на розкішну пропозицію виробів зі 100% кашеміру, зроблених в Італії, із пряжею, отриманою з різних етичних козячих ферм.

"Ми б хотіли мати власні козячі ферми колись і дати імена всім нашим козам", — кажуть Сет та Бред.

Лінійка представлена спортивними костюмами та сорочками в клітку у різних кольорах. Саме сорочки стали "хедлайнером" лінії.

"Це може бути ваша основна дорожня сорочка або щось, що ви захочете вдягнути в холодну неділю", — пояснив Пітт.

Незважаючи на те, що лінія God's True Cashmere має вузьку спрямованість, співзасновники включили до неї особливі елементи, надаючи великого значення якості пряжі та поєднання кольорів.

"Ми з Бредом разом обираємо всі тканини та візерунки. На це йде багато часу та енергії. Найскладнішим було знайти моделі, які могли б носити як чоловіки, так і жінки", — зазначила Харі.

Враховуючи, що Сет є цілителькою та дизайнеркою прикрас Amrit, вона також хотіла наповнити колекцію декоративними деталями, орієнтованими на гарне самопочуття. Наприклад, на всіх сорочках 11 застібок-кнопок — сім спереду та чотири на кишенях і манжетах — з напівдорогоцінного та дорогоцінного каміння, вирізаного вручну в Індії.

"У нашому тілі сім чакр. То чому б не розмістити сім чакр спереду сорочки, щоб активувались усі ваші чакри?" — каже Харі.

Для ґудзиків використовуються тигрове око, місячний камінь, аметист, рожевий кварц, смарагд та інші — всі вони різняться за відтінками і мають різні якості, включаючи багатство, любов та мудрість.

Речі, створені за участю Бреда Пітта, важко назвати доступними. Наприклад, сорочки коштують понад 2000 доларів за штуку. Проте покупці були, причому чимало. Серед клієнтів — Дженніфер Гарнер та Мері-Кейт Олсен, чия власна лінія The Row також відрізняється стриманою розкішшю.

Пітт і Харі планують розширити асортимент своєї продукції, додавши ковдри, шапки та шкарпетки.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу допомогла Бреду у рекламі його одягу.