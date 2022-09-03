3 сентября 2022 года. Чем интересен этот день и что лучше сегодня не делать

Сегодня лучше не слушать советы чужих людей.

Что случилось в этот день?

3 сентября православная церковь вспоминает проповедника Фаддея, а также мученицу Вассу и ее детей. Раньше в этот день начинали сбор льна.

Что нельзя делать 3 сентября?

► слушать советы посторонних

Приметы:

► Если дуб рясно усеян желудями — на Рождество будет много снега

► Если сегодня солнечная погода — тепло сохранится еще четыре недели

День ангела празднуют:

Авраамий (Абрам), Агап, Александр, Оника (Иоанникий), Васса, Дорофей, Ефрем, Корнилий, Пистия, Сабина, Фаддей, Феогний и Феоклит.

Кто родился 3 сентября?

1862 — Александр Карлович Тарковский — украинский поэт, писатель, журналист, общественный деятель

1875 — Фердинанд Порше — немецкий конструктор автомобилей и бронетанковой техники. Основатель компании Porsche.

А также:

2005 — сборная Украины по футболу впервые в своей истории завоевала право выступать на Кубке Мира

2000 — в Киеве создали популярный музыкальный коллектив "ВИА Гра"

1914 — американка Мэри Фелпс Джейкобс изобрела бюстгалтер

1609 — английский мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник Нью-Йорк.