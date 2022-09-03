3 сентября 2022 года. Чем интересен этот день и что лучше сегодня не делать
Сегодня лучше не слушать советы чужих людей.
Что случилось в этот день?
3 сентября православная церковь вспоминает проповедника Фаддея, а также мученицу Вассу и ее детей. Раньше в этот день начинали сбор льна.
Что нельзя делать 3 сентября?
► слушать советы посторонних
Приметы:
► Если дуб рясно усеян желудями — на Рождество будет много снега
► Если сегодня солнечная погода — тепло сохранится еще четыре недели
День ангела празднуют:
Авраамий (Абрам), Агап, Александр, Оника (Иоанникий), Васса, Дорофей, Ефрем, Корнилий, Пистия, Сабина, Фаддей, Феогний и Феоклит.
Кто родился 3 сентября?
1862 — Александр Карлович Тарковский — украинский поэт, писатель, журналист, общественный деятель
1875 — Фердинанд Порше — немецкий конструктор автомобилей и бронетанковой техники. Основатель компании Porsche.
А также:
2005 — сборная Украины по футболу впервые в своей истории завоевала право выступать на Кубке Мира
2000 — в Киеве создали популярный музыкальный коллектив "ВИА Гра"
1914 — американка Мэри Фелпс Джейкобс изобрела бюстгалтер
1609 — английский мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник Нью-Йорк.