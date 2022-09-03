3 вересня 2022 року. Чим цікавий цей день і що краще сьогодні не робити
Сьогодні краще не слухати поради чужих людей.
Що сталося цього дня?
3 вересня православна церква згадує проповідника Фаддея, а також мученицю Вассу та її дітей. Раніше в цей день розпочинали збирання льону.
Що не можна робити 3 вересня?
► слухати поради сторонніх
Прикмети:
► якщо дуб рясно усіяний жолудями — на Різдво буде багато снігу;
► якщо сьогодні сонячна погода — тепло збережеться ще чотири тижні.
День ангела святкують:
Авраамій (Абрам), Агап, Олександр, Оніка (Іоанникій), Васса, Дорофей, Єфрем, Корнилій, Пістія, Сабіна, Фаддей, Феогній і Феокліт.
Хто народився 3 вересня?
1862 — Олександр Карлович Тарковський — український поет, письменник, журналіст, громадський діяч
1875 — Фердинанд Порше — німецький конструктор автомобілів та бронетанкової техніки. Засновник компанії «Porsche».
А також:
2005 — збірна України з футболу вперше у своїй історії виборола право виступати на Кубку Світу
2000 — у Києві створили популярний музичний колектив "ВІА Гра"
1914 — американка Мері Фелпс Джейкобс винайшла бюстгалтер
1609 — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк.