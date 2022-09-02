Астропрогноз на сентябрь 2022. Что ждет Украину в первый месяц осени

Украину ждут позитивные новости с поля боя, а в России ситуация будет только ухудшаться.

Астрологи внимательно следят за тем, как планеты и энергии, которые они продуцируют, влияют на события, происходящие в нашей реальности. Особенно актуальными их прогнозы стали в период полномасштабной войны в Украине, которая продолжается седьмой месяц, ведь каждый из нас ждет ее скорейшего завершения и хочет узнать наперед, что ждет нашу страну.

В августе 2022 года Украина отметила свой 31-й День Независимости. В натальной карте нашей страны этот день считается ее днем рождения. И именно с 24 августа отсчитывается новый год для Украины, который обещает быть очень насыщенным, если верить прогнозам астрологов.

В России в сентябре начинается неблагоприятный астрологический период, который продлится с 2 сентября 2022 по 21 сентября 2023. Это время, когда планета Марс, которая является для РФ одной из наихудших планет гороскопа, будет в неблагоприятном положении. В целом, начинается год больших проблем, ситуация в стране будет двигаться вниз без каких-либо улучшений.

В Украине наоборот неблагоприятная карта 2021-2022 года сменилась на более благоприятную. Именно поэтому в последнее время мы видим положительную динамику, к концу астрологического года Украины военная инициатива была в наших руках.

До 24 сентября 2022 года Украина будет проживать хороший и более спокойный период. После 24 сентября может быть напряжение, а также неожиданные события, которые позитивно повлияют на исход военных действий.

С 31 августа 2022 года по 23 января 2023 года начинается период трансформации тела Украины. То есть ее территорий. По словам астрологов, тенденция идет на расширение, а не сужение. Однако период будет напряженным.

Прогноз на сентябрь:

10 сентября 2022 году планета Меркурий, которая отвечает за информацию, технику, электронику становится ретроградной в знаке зодиака Дева. В этот период с большой вероятностью могут быть сбои в работе электроники, онлайн-сервисов, связи. Меркурий может уменьшить взаимопонимание в общении, дипломатии.

17 сентября 2022 Солнце переходит в знак зодиака Дева — это знак бизнеса, интеллекта, рационализма, структуры. Данный переход подсветит финансовые вопросы. Будут позитивные новости как для Украины, так и для России.

24 сентября 2022 года Венера переходит в знак Девы — наихудшее положение для этой планеты. Это может негативно отобразиться на взаимоотношениях влюбленных и семейных пар. Неблагоприятное время для свадеб, отдыха и шоппинга.

Фокус ранее писал о том, кого из знаков зодиака ждет финансовый успех в сентябре 2022.