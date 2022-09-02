Астропрогноз на вересень 2022 року. Що чекає Україну в перший місяць осені

На Україну чекають позитивні новини з поля бою, а в Росії ситуація тільки погіршуватиметься.

Астрологи уважно стежать за тим, як планети та енергії, які вони продукують, впливають на події, які відбуваються в нашій реальності. Особливо актуальними їх прогнози стали в період повномасштабної війни в Україні, яка триває сьомий місяць, адже кожен з нас чекає її якнайшвидшого завершення і хоче дізнатися наперед, що чекає на нашу країну.

У серпні 2022 року Україна відзначила свій 31 День Незалежності. У нашій країні цей день вважається її днем народження. І саме з 24 серпня відраховується новий рік для України, який обіцяє бути дуже насиченим, якщо вірити прогнозам астрологів.

У Росії у вересні починається несприятливий астрологічний період, який триватиме з 2 вересня 2022 по 21 вересня 2023 року. Це час, коли планета Марс, яка є для РФ однією з найгірших планет гороскопа, буде в несприятливому положенні. Загалом, починається рік великих проблем, ситуація в країні рухатиметься вниз без будь-яких покращень.

В Україні навпаки несприятлива карта 2021-2022 років змінилася на сприятливішу. Саме тому останнім часом ми бачимо позитивну динаміку, до кінця астрологічного року України військова ініціатива була у наших руках.

До 24 вересня 2022 року Україна проживатиме гарний та спокійніший період. Після 24 вересня може бути напруга, а також несподівані події, які позитивно вплинуть на результат воєнних дій.

З 31 серпня 2022 року по 23 січня 2023 року розпочинається період трансформації тіла України. Тобто, її територій. За словами астрологів, тенденція йде на розширення, а не звуження. Проте період буде напруженим.

Прогноз на вересень:

10 вересня 2022 року планета Меркурій, яка відповідає за інформацію, техніку, електроніку стає ретроградною у знаку зодіаку Діва. У цей час з великою ймовірністю можуть бути збої в роботі електроніки, онлайн-сервісів, зв'язку. Меркурій може зменшити взаєморозуміння у спілкуванні, дипломатії.

17 вересня 2022 року Сонце переходить на знак зодіаку Діва — це знак бізнесу, інтелекту, раціоналізму, структури. Цей перехід підсвітить фінансові питання. Будуть позитивні новини як для України, так і Росії.

24 вересня 2022 року Венера переходить на знак Діви — найгірше становище для цієї планети. Це може негативно позначитися на взаєминах закоханих та сімейних пар. Несприятливий час для весіль, відпочинку та шопінгу.

Фокус раніше писав про те, на кого із знаків зодіаку чекає фінансовий успіх у вересні 2022 року.