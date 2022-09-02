Цвета осени. Семь ярких идей гардероба для сентября 2022

В моде оттенки оранжевого, розового, коричневого, а также белого.

В моде важны не только стильные и актуальные фасоны одежды, но и цвета. В новом сезоне особенно актуальными будут оттенки в осеннем стиле — оранжевый, желтый, коричневый. Фокус разбирался, какие цвета гардероба в тренде.

Жженый апельсин

Жженый апельсин называют самым осенним оттенком. Он напоминает цвет опавших листьев, тыкву, которая ассоциируется с этим временем года, а также пожелтевшую траву. Оттенок "жженый апельсин" еще называют выгоревшем оранжевым. Вещи такого цвета отлично вписываются в осенний гардероб и создают определенное настроение.

[ + – ] Оранжевый ассоциируется с опавшей листвой и тыквой. Фото: Скриншот из Telegram

Лаймовый

Яркий лаймовый цвет ассоциируется с весенней молодой зеленью, а также освежающим лимонадом в знойную жару. Однако он отлично гармонирует с осенними пейзажами, напоминая об уходящем лете. Все лаймовые оттенки очень динамичные и заряжают энергией, поэтому дизайнеры рекомендуют пополнить свой гардероб вещами такого цвета.

[ + – ] Лаймовые оттенки заряжают энергией Фото: Скриншот из Telegram

Тихоокеанский синий

Насыщенный оттенок синего выглядит эффектнее традиционного темно-синего и легко сочетается с осенними предметами гардероба. При этом новый трендовый Pacific Ocean смотрится элегантно и изысканно, именно поэтому он был представлен в коллекциях осень — зима 2022-2023 модных дизайнеров.

[ + – ] Тихоокеанский синий - один из самый модных оттенков сезона Фото: Скриншот из Telegram

Розовый

Такой цвет подходит нежным, чувственным и романтичным натурам. Оттенки розового смотрятся очень празднично. Особенно актуальный в этом сезоне будет Strawberry Cream – цвет легкого клубничного крема. Возможно, это не самый практичный цвет для верхней одежды, но очень удачный для свитера, джемпера или мини-юбки.

Кроме того, в модной палитре цветов актуальным будет оттенок Nosegay или цветочный розовый. Нежный и легкий, с выраженной розовой основой.

[ + – ] Розовый смотрится нежно и романтично Фото: Скриншот из Telegram

Мягкий желтый

Этот оттенок напоминает о теплых летних деньках, ярком солнце и, в целом, повышает настроения, прогоняя осеннюю хандру. Кроме того, мягкий желтый ассоциируется с листьями в сентябре. Очень романтичный цвет для осенней прогулки.

[ + – ] Желтый цвет напоминает о солнечных летних деньках

Коричневый

В тренде сезона восхитительный коричневый оттенок Caramel Café, а также земляной коричневый Chicory Coffee. Такие оттенки идеально подходят для костюмных вещей, а также бельевого стиля – кружевных топов и платьев-комбинаций.

[ + – ] Коричневый выглядит элегантно

Кремовый

Мягкий белый цвет с молочным оттенком — еще один актуальный цвет осени. Смотрится нежно и воздушно.

[ + – ] Кремовый белый смотрится нежно и воздушно

Фокус ранее писал о том, какие вещи из летнего гардероба можно носить осенью.