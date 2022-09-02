Цвета осени. Семь ярких идей гардероба для сентября 2022
В моде оттенки оранжевого, розового, коричневого, а также белого.
В моде важны не только стильные и актуальные фасоны одежды, но и цвета. В новом сезоне особенно актуальными будут оттенки в осеннем стиле — оранжевый, желтый, коричневый. Фокус разбирался, какие цвета гардероба в тренде.
Жженый апельсин
Жженый апельсин называют самым осенним оттенком. Он напоминает цвет опавших листьев, тыкву, которая ассоциируется с этим временем года, а также пожелтевшую траву. Оттенок "жженый апельсин" еще называют выгоревшем оранжевым. Вещи такого цвета отлично вписываются в осенний гардероб и создают определенное настроение.
Лаймовый
Яркий лаймовый цвет ассоциируется с весенней молодой зеленью, а также освежающим лимонадом в знойную жару. Однако он отлично гармонирует с осенними пейзажами, напоминая об уходящем лете. Все лаймовые оттенки очень динамичные и заряжают энергией, поэтому дизайнеры рекомендуют пополнить свой гардероб вещами такого цвета.
Тихоокеанский синий
Насыщенный оттенок синего выглядит эффектнее традиционного темно-синего и легко сочетается с осенними предметами гардероба. При этом новый трендовый Pacific Ocean смотрится элегантно и изысканно, именно поэтому он был представлен в коллекциях осень — зима 2022-2023 модных дизайнеров.
Розовый
Такой цвет подходит нежным, чувственным и романтичным натурам. Оттенки розового смотрятся очень празднично. Особенно актуальный в этом сезоне будет Strawberry Cream – цвет легкого клубничного крема. Возможно, это не самый практичный цвет для верхней одежды, но очень удачный для свитера, джемпера или мини-юбки.
Кроме того, в модной палитре цветов актуальным будет оттенок Nosegay или цветочный розовый. Нежный и легкий, с выраженной розовой основой.
Мягкий желтый
Этот оттенок напоминает о теплых летних деньках, ярком солнце и, в целом, повышает настроения, прогоняя осеннюю хандру. Кроме того, мягкий желтый ассоциируется с листьями в сентябре. Очень романтичный цвет для осенней прогулки.
Коричневый
В тренде сезона восхитительный коричневый оттенок Caramel Café, а также земляной коричневый Chicory Coffee. Такие оттенки идеально подходят для костюмных вещей, а также бельевого стиля – кружевных топов и платьев-комбинаций.
Кремовый
Мягкий белый цвет с молочным оттенком — еще один актуальный цвет осени. Смотрится нежно и воздушно.
Фокус ранее писал о том, какие вещи из летнего гардероба можно носить осенью.