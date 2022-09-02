Осінні кольори. Сім яскравих ідей гардероба для вересня 2022 року

У моді відтінки оранжевого, рожевого, коричневого та білого.

У моді важливі не лише стильні та актуальні фасони одягу, а й кольори. У новому сезоні особливо актуальними будуть відтінки в осінньому стилі — помаранчевий, жовтий, коричневий. Фокус розбирався, які кольори гардероба у тренді.

Палений апельсин

Палений апельсин називають осіннім відтінком. Він нагадує колір опалого листя, гарбуз, який асоціюється з цією порою року, а також пожовклу траву. Відтінок "палений апельсин" ще називають згорівшим помаранчевим. Речі такого кольору добре вписуються в осінній гардероб і створюють певний настрій.

[ + – ] Помаранчевий асоціюється з опалим листям і гарбузом Фото: Скриншот из Telegram

Лаймовий

Яскравий лаймовий колір асоціюється з весняною молодою зеленню, а також лимонадом, який освіжає, в спекотну спеку. Однак він відмінно гармонує з осінніми пейзажами, нагадуючи про літо, яке минає. Всі лаймові відтінки дуже динамічні та заряджають енергією, тому дизайнери рекомендують поповнити свій гардероб речами такого кольору.

[ + – ] Лаймові відтінки заряджають енергією Фото: Скриншот из Telegram

Тихоокеанський синій

Насичений відтінок синього виглядає ефектніше за традиційний темно-синій і легко поєднується з осінніми предметами гардероба. Водночас новий трендовий Pacific Ocean виглядає елегантно та вишукано, саме тому його представили в колекціях осінь – зима 2022-2023 модних дизайнерів.

[ + – ] Тихоокеанський синій — один із наймодніших відтінків сезону Фото: Скриншот из Telegram

Рожевий

Такий колір підходить ніжним, чуттєвим та романтичним натурам. Відтінки рожевого виглядають дуже урочисто. Особливо актуальним цього сезону буде Strawberry Cream — колір легкого полуничного крему. Можливо, це не практичний колір для верхнього одягу, але дуже вдалий для светра, джемпера або мініспідниці.

Крім того, в модній палітрі кольорів буде актуальним відтінок Nosegay або квітковий рожевий. Ніжний та легкий, з вираженою рожевою основою.

[ + – ] Рожевий виглядає ніжно та романтично Фото: Скриншот из Telegram

М'який жовтий

Цей відтінок нагадує про теплі літні дні, яскраве сонце і, загалом підвищує настрої, проганяючи осінню нудьгу. Крім того, м'який жовтий асоціюється з листям у вересні. Дуже романтичний колір для осінньої прогулянки.

[ + – ] Жовтий колір нагадує про сонячні літні дні

Коричневий

У тренді сезону чудовий коричневий відтінок Caramel Café, а також земляний коричневий Chicory Coffee. Такі відтінки ідеально підходять для костюмних речей, а також стилю для білизни — мереживних топів і суконь-комбінацій.

[ + – ] Коричневий виглядає елегантно

Кремовий

М'який білий колір із молочним відтінком — ще один актуальний колір осені. Виглядає ніжно і повітряно.

[ + – ] Кремовий білий виглядає ніжно та повітряно

Фокус раніше писав про те, які речі з літнього гардероба можна носити восени.