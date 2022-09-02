Осінні кольори. Сім яскравих ідей гардероба для вересня 2022 року
У моді відтінки оранжевого, рожевого, коричневого та білого.
У моді важливі не лише стильні та актуальні фасони одягу, а й кольори. У новому сезоні особливо актуальними будуть відтінки в осінньому стилі — помаранчевий, жовтий, коричневий. Фокус розбирався, які кольори гардероба у тренді.
Палений апельсин
Палений апельсин називають осіннім відтінком. Він нагадує колір опалого листя, гарбуз, який асоціюється з цією порою року, а також пожовклу траву. Відтінок "палений апельсин" ще називають згорівшим помаранчевим. Речі такого кольору добре вписуються в осінній гардероб і створюють певний настрій.
Лаймовий
Яскравий лаймовий колір асоціюється з весняною молодою зеленню, а також лимонадом, який освіжає, в спекотну спеку. Однак він відмінно гармонує з осінніми пейзажами, нагадуючи про літо, яке минає. Всі лаймові відтінки дуже динамічні та заряджають енергією, тому дизайнери рекомендують поповнити свій гардероб речами такого кольору.
Тихоокеанський синій
Насичений відтінок синього виглядає ефектніше за традиційний темно-синій і легко поєднується з осінніми предметами гардероба. Водночас новий трендовий Pacific Ocean виглядає елегантно та вишукано, саме тому його представили в колекціях осінь – зима 2022-2023 модних дизайнерів.
Рожевий
Такий колір підходить ніжним, чуттєвим та романтичним натурам. Відтінки рожевого виглядають дуже урочисто. Особливо актуальним цього сезону буде Strawberry Cream — колір легкого полуничного крему. Можливо, це не практичний колір для верхнього одягу, але дуже вдалий для светра, джемпера або мініспідниці.
Крім того, в модній палітрі кольорів буде актуальним відтінок Nosegay або квітковий рожевий. Ніжний та легкий, з вираженою рожевою основою.
М'який жовтий
Цей відтінок нагадує про теплі літні дні, яскраве сонце і, загалом підвищує настрої, проганяючи осінню нудьгу. Крім того, м'який жовтий асоціюється з листям у вересні. Дуже романтичний колір для осінньої прогулянки.
Коричневий
У тренді сезону чудовий коричневий відтінок Caramel Café, а також земляний коричневий Chicory Coffee. Такі відтінки ідеально підходять для костюмних речей, а також стилю для білизни — мереживних топів і суконь-комбінацій.
Кремовий
М'який білий колір із молочним відтінком — ще один актуальний колір осені. Виглядає ніжно і повітряно.
Фокус раніше писав про те, які речі з літнього гардероба можна носити восени.