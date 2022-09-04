4 сентября 2022 года. Интересные и важные события, произошедшие в этот день
Сегодня день, когда нужно совершать только хорошие поступки. Потому что, согласно легенде, именно сегодня совершенное добро вернется к вам в троекратном размере.
Что случилось в этот день?
4 сентября православная церковь вспоминает мученика Агафоника и еще нескольких священномучеников. Раньше в этот день боялись ходить в лес — считали, что там можно встретить лешего. Крестьяне собирали орехи и сушили грибы на зиму.
Также сегодня Международный день тхэквондо и Международный день стрельбы из лука.
Что нельзя делать 4 сентября?
► принимать и дарить подарки
► обижаться и завидовать
► ходить в лес.
Приметы:
► паутина летит низко — к теплой зиме, высоко — к холодной
► если сегодня тепло — осень тоже будет теплой
► если верхушки деревьев в паутине — зима будет ранней
► вечерние розовые облака — к хорошей погоде завтра
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Макарий, Михаил
Кто родился 4 сентября?
1949 — Григорий Суркис, украинский бизнесмен, политик и футбольный функционер, ныне — один из вице-президентов УЕФА
1992 — Сара Хектор, шведская горнолыжница, трехкратный призер чемпионатов мира
А также:
1959 — В США в продаже появляется новинка — колготки
1962 — The Beatles записали в студии второй вариант песни "Love Me Do", ставший их первым синглом в Великобритании
1991 — Над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-желтый флаг
1998 — Основана компания "Google"