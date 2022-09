4 вересня 2022 року. Цікаві та важливі події, що відбулися цього дня

Сьогодні день, коли потрібно робити лише добрі вчинки. Оскільки, згідно з легендою, саме сьогодні зроблене добро повернеться до вас у триразовому розмірі.

Що сталося цього дня?

4 вересня православна церква згадує мученика Агафоника та ще кількох священномучеників. Раніше в цей день боялися ходити в ліс — вважали, що там можна зустріти дідька. Селяни збирали горіхи та сушили гриби на зиму.

Також сьогодні Міжнародний день тхеквондо та Міжнародний день стрільби з лука.

Що не можна робити 4 вересня?

► приймати та дарувати подарунки

► ображатися та заздрити

► ходити в ліс

Прикмети:

► павутиння летить низько — до теплої зими, високо — до холодної

► якщо сьогодні тепло — осінь теж буде теплою

► якщо верхівки дерев у павутині — зима буде ранньою

► вечірні рожеві хмари — на хорошу погоду завтра

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Аріадна, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Макарій, Михайло

Хто народився 4 вересня?

1949 — Григорій Суркіс, український бізнесмен, політик та футбольний функціонер, нині — один із віцепрезидентів УЄФА

1992 — Сара Хектор, шведська гірськолижниця, триразова призерка чемпіонатів світу

А також:

1959 — У США у продажу з'являється новинка — колготки

1962 — The Beatles записали в студії другий варіант пісні "Love Me Do", що став їх першим синглом у Великій Британії

1991 — Над будівлею Верховної Ради в Києві вперше піднято синьо-жовтий прапор

1998 — Заснована компанія "Google"