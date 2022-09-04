4 вересня 2022 року. Цікаві та важливі події, що відбулися цього дня
Сьогодні день, коли потрібно робити лише добрі вчинки. Оскільки, згідно з легендою, саме сьогодні зроблене добро повернеться до вас у триразовому розмірі.
Що сталося цього дня?
4 вересня православна церква згадує мученика Агафоника та ще кількох священномучеників. Раніше в цей день боялися ходити в ліс — вважали, що там можна зустріти дідька. Селяни збирали горіхи та сушили гриби на зиму.
Також сьогодні Міжнародний день тхеквондо та Міжнародний день стрільби з лука.
Що не можна робити 4 вересня?
► приймати та дарувати подарунки
► ображатися та заздрити
► ходити в ліс
Прикмети:
► павутиння летить низько — до теплої зими, високо — до холодної
► якщо сьогодні тепло — осінь теж буде теплою
► якщо верхівки дерев у павутині — зима буде ранньою
► вечірні рожеві хмари — на хорошу погоду завтра
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Аріадна, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Макарій, Михайло
Хто народився 4 вересня?
1949 — Григорій Суркіс, український бізнесмен, політик та футбольний функціонер, нині — один із віцепрезидентів УЄФА
1992 — Сара Хектор, шведська гірськолижниця, триразова призерка чемпіонатів світу
А також:
1959 — У США у продажу з'являється новинка — колготки
1962 — The Beatles записали в студії другий варіант пісні "Love Me Do", що став їх першим синглом у Великій Британії
1991 — Над будівлею Верховної Ради в Києві вперше піднято синьо-жовтий прапор
1998 — Заснована компанія "Google"