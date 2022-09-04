Княгиня Монако Шарлен внезапно появилась с мужем на публике

Шарлен вышла в свет с детьми и князем Монако Альбером, не смотря на слухи о их разводе

Княгиня Монако Шарлен в последнее время самая обсуждаемая особа из высшего света. Ее и князя Альбера продолжают подозревать в скором разводе, и в том, что она заключила с мужем контракт, чтобы сохранять видимость семьи, так что каждое ее появление на публике становится сенсацией. Не стал исключением и традиционный пикник. Об этом пишет Daily Mail.

Князь Альбер, Шарлен и их их дети: близнецы Жак и Габриэлла вместе появились на традиционном пикнике и выглядели вполне счастливыми.

[ + – ] Княжеское семейство на пикнике Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Семья позировала для множества снимков и наблюдала за танцорами в национальных костюмах в Монте-Карло.

Пикник "У Каваньету" (U Cavagnetu) традиционно знаменует окончание летних каникул и проводится в парке Принцессы Антуанетты.

Два года У Каваньету не проводили из-за пандемии коронавиурса, так что возвращение его в расписание светских событий стало настоящей сенсацией. Как и появление на нем княгини Шарлен.

Она выбрала кружевной белоснежный брючный костюм и скромные украшения. Принц Альбер предпочел льняной пиджак без галстука, а Габриэлла и Жак появились в парных голубых нарядах.

[ + – ] Княгиня Шарлен на пикнике Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

[ + – ] Княгиня Шарлен на пикнике "У Каваньету" (U Cavagnetu) Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

44-летняя Шарлен выглядела счастливой, что в последнее время случается нечасто. Ведь в течение последних 18 месяцев она оставалась вне поля зрения общественности, и пропустила немало важных для Монако событий, в том числе и знаменитый Бал Роз.

По слухам, она заключила контракт, по которому получает 10 миллионов фунтов стерлингов в год за то, что изображает счастливую жену рядом с Альбером на светских мероприятиях.

Ведь, как это странно не звучит, но обладая многими привилегиями и, проживая во дворце, Шарлен не обладает наличными деньгами. Так что контракт должен обеспечить ее собственными финансами.

Принц Альберт сказал, что его "задели злобные слухи", которые распространялись о его браке после отсутствия его жены, и сказал, что это "самое прекрасное", что она снова с ним.

Напомним, недавно Шарлен сопровождала своего мужа на 73-м гала-вечере Красного Креста в Монте-Карло.