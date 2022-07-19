Княгиня Шарлен появилась на публике в потрясающем серебряном платье

И в компании мужа, князя Альбера, что в последнее время происходит нечасто

Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в компании своего мужа, князя Альбера. Событие в последнее время нечастое, так что оно привлекло внимание СМИ. Об этом пишет Daily Mail.

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Шарлен сопровождала Альбера на 73-м гала-вечере Красного Креста в Монте-Карло.

44-летняя княгиня для выхода в свет выбрала изумительно серебристое платье простого фасона и бриллиантовые украшения.

[ + – ] Княгиня Шарлен и князь Альбер на гала-вечере в Монте-Карло Фото: Getty Images

После своего 10-месячного отсутствия Шарлен долгое время лечилась, а теперь понемногу начинает возвращаться к своим обязанностям. Но очень выборочно.

Так, она отсутствовала на знаменитом Балу Роз, основанном Грейс Келли, который является главным светским событием Монако.

Но зато внезапно вышла к туристам, которые осматривали княжеский дворец в Монако и провела им экскурсию.

Также она отправила детей в летний лагерь парусного спорта и ранее посетила с мужем Норвегию, где поцеловала его на публике впервые с дня возвращения из ЮАР.

[ + – ] Княгиня Шарлен и князь Альбер с детьми Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Таблоиды продолжают утверждать, что идеальная картинка, которую создает князь Альбер, не соответствует действительности. И, на самом деле, он заключил с женой контракт. Она получает около 10 миллионов евро в год, за то что изображает хорошую жену и выходит с ним в свет.

Разлад в семье, по слухам, начался после того, как у Альбера обнаружились внебрачные дети. Двое из них уже получили солидную денежную компенсацию. Еще один – на очереди.

Королевский дворец в Монте-Карло отказывается обсуждать конкретные финансовые договоренности, но княжество выплачивает около 40 миллионов фунтов стерлингов в год на покрытие текущих расходов учреждения.

Члены княжеской семьи, однако, не получают зарплату, а это означает, что Шарлен зависит от своего мужа.

Теперь, когда получает солидную сумму, согласно контракту, она станет более независимой.

"Конечно, Шарлен пользуется огромными привилегиями, но наличные деньги не гарантируются. Она пережила очень трудные времена, поэтому она хочет обеспечить себе гарантированный доход", — сообщал ранее инсайдер из Монако.