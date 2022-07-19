Княгиня Шарлін з'явилася на публіці в приголомшливій срібній сукні

І в компанії чоловіка, князя Альбера, що останнім часом відбувається нечасто.

Княгиня Монако Шарлін з'явилася на публіці в компанії свого чоловіка, князя Альбера. Подія останнім часом нечаста, тож вона привернула увагу ЗМІ. Про це пише Daily Mail.

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Шарлін супроводжувала Альбера на 73-му гала-вечорі Червоного Хреста в Монте-Карло.

44-річна княгиня для виходу у світ обрала дивовижну сріблясту сукню простого фасону та діамантові прикраси.

[ + – ] Княгиня Шарлін і князь Альбер на гала-вечорі в Монте-Карло Фото: Getty Images

Після своєї 10-місячної відсутності Шарлін тривалий час лікувалася, а тепер поступово починає повертатися до своїх обов'язків. Але дуже вибірково.

Так, вона була відсутня на знаменитому Балу троянд, заснованому Грейс Келлі, який є головною світською подією Монако.

Зате раптово вийшла до туристів, які оглядали княжий палац у Монако, та провела їм екскурсію.

Також вона відправила дітей у літній табір парусного спорту й раніше відвідала з чоловіком Норвегію, де поцілувала його на публіці вперше з дня повернення з ПАР.

[ + – ] Княгиня Шарлін і князь Альбер із дітьми Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Таблоїди продовжують стверджувати, що ідеальне зображення, яке створює князь Альбер, не відповідає дійсності, і насправді він уклав із дружиною контракт. Вона отримує близько 10 мільйонів євро на рік за те, що зображує хорошу дружину та виходить із ним у світ.

Розлад у сім'ї, за чутками, почався після того, як в Альбера виявилися позашлюбні діти. Двоє з них уже одержали солідну грошову компенсацію. Ще один —на черзі.

Королівський палац Монте-Карло відмовляється обговорювати конкретні фінансові домовленості, але князівство виплачує близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів на рік на покриття поточних витрат установи.

Члени княжої родини, однак, не одержують зарплату, а це означає, що Шарлін залежить від свого чоловіка.

Тепер, коли отримує солідну суму, згідно з контрактом, вона стане незалежнішою.

"Звичайно, Шарлін користується величезними привілеями, але готівка не гарантується. Вона пережила дуже важкі часи, тому вона хоче забезпечити собі гарантований дохід", — повідомляв раніше інсайдер із Монако.