Княгиня Шарлін здивувала туристів у Монако

Вона провела для них екскурсію своєю резиденцією, палацом князів Монако.

Княгиня Монако Шарлін після довгої відсутності продовжує дивувати своїх шанувальників та мешканців князівства. Вона пропустила знаменитий Бал Роз, куди її чоловік, князь Альбер, сходив сам. Але провела екскурсію для туристів, які прийшли оглянути князівський палац. Про це пише Daily Mail.

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Туристи саме оглядали палац, коли княгиня вийшла до них, влаштувала невелику фотосесію з присутніми, а потім показала їм нещодавно відремонтовані кімнати палацу.

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

На одному фото Шарлін обняла жінку похилого віку, а на іншому — позувала разом з дітьми. Разом з тим вона була без маски, хоча останнім часом вона не розлучалася з нею.

Княгиня Шарлін показала туристам нещодавно відремонтовані парадні апартаменти княжого палацу, а також фрески епохи Відродження, представлені публіці після кількох років реставраційних робіт.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

[ + – ] Княгиня Монако Шарлін проводить екскурсію княжою резиденцією Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Це сталося через кілька днів після того, як Шарлін проігнорувала Бал Роз. Найяскравіша світська подія Монако, заснована Грейс Келлі. Тож на балу князя Альбера супроводжували його сестра, принцеса Кароліна Ганноверська та інші члени королівської родини.

Шарлін нещодавно повернулася до своїх обов'язків після повернення з Африки, де перенесла кілька важких операцій. Потім вона довго лікувалась у клініці у Швейцарії, і всі ці події супроводжувалися чутками про те, що княгиня та її чоловік на межі розлучення.

Головним чином тому, що Альбер виявився батьком кількох позашлюбних дітей. Журналісти навіть писали про те, що зберегти видимість шлюбу Шарлін погодилася за солідний гонорар у 10 мільйонів фунтів стерлінгів, який їй виплачуватиметься щороку за те, що вона зображуватиме ідеальну дружину на публіці.

При дворі ці чутки з обуренням спростували. А князь Альбер навіть заявив, що вони "глибоко поранили його родину".

Востаннє князь і княгиня разом відвідували Норвегію, де папараці зняли їхній перший публічний поцілунок відтоді, як Шарлін повернулася з Африки.