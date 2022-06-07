Князь Монако розповів, чим його сильно образили ЗМІ

За словами королівської особи, журналісти поширювали неправдиві чутки про його стосунки з дружиною.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

64-річний князь Монако Альбер II в інтерв'ю виданню Journal de Dimanche вкотре спростував пересуди про проблеми у стосунках із дружиною, княгинею Шарлін, і заявив, що дуже "ображений порочними чутками", які преса активно розповсюджувала під час 10-місячної відсутності його дружини через ЛОР-інфекцію та її ускладнення. З ними княгиня боролася під час перебування у ПАР.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами принца Альберта, минулий рік був випробуванням насамперед для його дружини, яка переживала важкі часи й страждання далеко від дому, сім'ї та дітей, а також для нього. Разом з тим подружжя активно зідзвонювалося.

"Ми дуже сумували за княгинею. І нас явно зачепили зловмисні чутки, які розпускали всюди. Але ми змогли залишитися разом, попри відстань, ми часто розмовляли одне з одним. Сьогодні Шарлін знову з нами, і це найпрекрасніше, що могло статися. Їй краще, нарешті ми можемо проводити час разом. Це полегшення та радість для всіх нас", — заявив правитель Монако.

Ці слова пролунали незадовго до того, як у княгині діагностували Covid. Попри всі побоювання щодо її здоров'я, джерела в палаці повідомили, що діагноз "не викликає занепокоєння". Наразі вона знаходиться на самоізоляції.

[ + – ] Сім'я князя Монако у повному складі Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Минулого місяця на тижні моди в Монако княгиня зізналася ЗМІ, що її здоров'я "крихке", а шлях до одужання "довгий, важкий і дуже болісний".

Нещодавно французькі журналісти розтиражували інформацію про те, що подружжя уклало контракт, за умовами якого Шарлін отримуватиме від чоловіка щороку 12 мільйонів євро за те, що з'являється з ним на публічних заходах. Так, на думку оглядачів, колишня олімпійська спортсменка хоче забезпечити собі безумовний дохід і не залежати від чоловіка. Заходи, які Шарлін тепер може бути зобов'язана відвідати за контрактом, включають Гран-прі F1 та благодійний бал Rose, який перенесли з 19 березня на 8 липня.

Королівський палац Монте-Карло відмовляється обговорювати конкретні фінансові домовленості, але князівство виплачує близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів на рік на покриття поточних витрат палацу.

Нагадаємо, князь та княгиня Монако з'явилися на публіці, тримаючись за руки. Так вони посилали громадськості сигнал, що якщо між ними були якісь розлади, то вони залишилися в минулому.