Князь Монако рассказал, чем его сильно обидели СМИ

По словам королевской особы, журналисты распространяли неправдивые слухи о его отношениях с женой.

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64-летний князь Монако Альбер II в интервью изданию Journal de Dimanche в очередной раз опроверг пересуды о проблемах в отношениях с женой, княгиней Шарлен, и заявил, что очень "обижен порочными слухами", которые пресса активно распространяла во время 10-месячного отсутствия его жены из-за ЛОР-инфекции и ее осложнений. С ними княгиня боролась во время пребывания в ЮАР.

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По словам принца Альберта, прошлый год был испытанием, в первую очередь, для его жены, переживавшей тяжелые времена и страдания вдали от дома,семьи и детей, а также для него. При этом супруги активно созванивались.

"Мы очень скучали по княгине. И нас явно задели злонамеренные слухи, которые распускались повсюду. Но мы смогли остаться вместе, несмотря на расстояние, мы часто разговаривали друг с другом. Сегодня Шарлен снова с нами, и это самое прекрасное, что могло произойти. Ей лучше, наконец-то мы можем проводить время вместе. Это облегчение и радость для всех нас", – заявил правитель Монако.

Эти слова прозвучали незадолго до того, как у княгини диагностировали Covid. Несмотря на все опасения по поводу ее здоровья, источники во дворце сообщили, что диагноз "не вызывает беспокойства". Сейчас она находится на самоизоляции.

[ + – ] Семья князя Монако в полном составе Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

В прошлом месяце на недели моды в Монако княгиня призналась СМИ, что ее здоровье "хрупкое", а путь к выздоровлению "долгий, трудный и очень болезненный".

Недавно французские журналисты растиражировали информацию о том, что супруги заключили контракт, по условиям которого Шарлен будет получать от мужа ежегодно 12 миллионов евро за то, что появляется с ним на публичных мероприятиях. По мнению обозревателей, таким образом бывшая олимпийская спортсменка хочет обеспечить себе безусловный доход и не зависеть от мужа. Мероприятия, которые Шарлен теперь может быть обязана посетить по контракту, включают Гран-при F1 и благотворительный бал Rose, который был перенесен с 19 марта на 8 июля.

Королевский дворец в Монте-Карло отказывается обсуждать конкретные финансовые договоренности, но княжество выплачивает около 40 миллионов фунтов стерлингов в год на покрытие текущих расходов дворца.

Напомним, князь и княгиня Монако появились на публике, держась за руки. Таким образом они посылали общественности сигнал, что если между ними и были какие-то разлады, то они остались в прошлом.