Князь Монако появился на публике с женой Шарлен, держась за руки

Пара выглядела счастливой, несмотря на упорно циркулирующие слухи о том, что принц Альберт и княгиня Шарлен находятся на грани развода.

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Личная жизнь князя Монако и его жены Шарлен снова стала предметом оживленных обсуждений после последнего совместного выхода пары в свет, сообщает Тhen24. Супруги вместе появились в Монте-Карло на Гран-при Формулы-1 Монако, и публику привлек тот момент, что в этот раз княгиня выглядела очень радостной и держала мужа за руку.

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Для выхода в свет она надела синее платье-миди и белые брюки Akris, сочетав их с черными туфлями-лодочками. Образ дополнили солнцезащитные очки Prada, синий клатч и ярко-красная помада.

Князь Альбер III выглядел более повседневно в синей куртке, бежевых брюках, бейсболке и солнцезащитных очках.

[ + – ] Княгиня Монако держала супруга за руку Фото: Getty Images

Перед гонкой члены королевской семьи встретились с несколькими гонщиками: Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем. Шарлен и Альбер также были сфотографированы с актером Патриком Демпси, который, по-видимому, приехал на Гран-при Монако.

Дети князей, семилетние принц Жак и принцесса Габриэлла, судя по всему, тоже наблюдают за гонками. Шарлен поделилась снимком с близнецами, где девочка сидит в цветочном платье с биноклем, а Жак возится с наушниками.

"Настроены на победу! На великолепном Гран-при", – говорится в подписи к фотографии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что принц Альберт и Шарлен заключили договор, согласно которому князь Монако обязался выплачивать своей жене12 млн евро ежегодно взамен на то, что она будет посещать вместе с ним публичные мероприятия. Правда это или нет, при дворе комментировать отказались, однако, по мнению светских обозревателей, подобный шаг мог бы гарантировать бывшей олимпийской спортсменке безусловный доход и минимальную зависимость от своего супруга.

Как известно, Шарлен только недавно вернулась из клиники в Швейцарии, где восстанавливалась после физических и эмоциональных последствий тяжелой ЛОР-инфекции, которой она заразилась во время поездки в ЮАР.

Чем дольше княгиня отсутствовала на публике и пропускала важные государственные мероприятия, тем больше слухов о разладе в семье циркулировало в мировой прессе, несмотря на то, что князь отрицал проблемы в браке. В свою очередь его бывшая любовница назвала болезнь Шарлен кармой и заявила, что ее в Монако любят куда больше, чем законную жену князя. Откровения Николь Косте не на шутку разозлили князя.