Князь Монако з'явився на публіці із дружиною Шарлін, тримаючись за руки

Пара мала щасливий вигляд, попри чутки, що вперто циркулюють, про те, що принц Альберт і княгиня Шарлін знаходяться на межі розлучення.

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Особисте життя князя Монако та його дружини Шарлін знову стало предметом жвавих обговорень після останнього спільного виходу пари у світ, повідомляє Тhen24. Подружжя разом з'явилося в Монте-Карло на Гран-прі Формули-1 Монако, і публіку привабив той момент, що цього разу княгиня була дуже радісною і тримала чоловіка за руку.

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Для виходу у світ вона одягла синю сукню-міді та білі штани Akris, поєднавши їх із чорними туфлями-човниками. Образ доповнили сонцезахисні окуляри Prada, синій клатч та яскраво-червона помада.

Князь Альбер III мав більш повсякденний вигляд у синій куртці, бежевих штанах, бейсболці та сонцезахисних окулярах.

[ + – ] Княгиня Монако тримала чоловіка за руку Фото: Getty Images

Перед перегонами члени королівської сім'ї зустрілися з кількома перегонниками: Максом Ферстаппеном та Себастьяном Феттелем. Шарлін та Альбера також сфотографували з актором Патріком Демпсі, який, мабуть, приїхав на Гран-прі Монако.

Діти князів, семирічні принц Жак і принцеса Габріела, зважаючи на все, теж спостерігають за перегонами. Шарлін поділилася знімком з близнюками, де дівчинка сидить у квітковій сукні з біноклем, а Жак порається з навушниками.

"Налаштовані на перемогу! На чудовому Гран-прі", — йдеться в підписі до фотографії.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що принц Альберт і Шарлін уклали договір, згідно з яким князь Монако зобов'язався виплачувати своїй дружині 12 млн євро щороку натомість на те, що вона відвідуватиме разом із ним публічні заходи. Щоправда, це чи ні, при дворі коментувати відмовилися, однак, на думку світських оглядачів, подібний крок міг би гарантувати колишній олімпійській спортсменці безумовний дохід та мінімальну залежність від свого чоловіка.

Як відомо, Шарлін тільки недавно повернулася з клініки у Швейцарії, де відновлювалася після фізичних та емоційних наслідків важкої ЛОР-інфекції, якою вона заразилася під час поїздки до ПАР.

Чим довше княгиня була відсутня на публіці й пропускала важливі державні заходи, тим більше чуток про розлад у сім'ї циркулювало у світовій пресі, попри те, що князь заперечував проблеми у шлюбі. Зі свого боку його колишня коханка назвала хворобу Шарлін кармою і заявила, що її в Монако люблять значно більше, ніж законну дружину князя. Відвертість Ніколь Кості не на жарт розлютили князя.