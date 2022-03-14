Княгиня Монако повернулася до сім'ї після тривалого лікування у Швейцарії

44-річну княгиню Шарлен госпіталізували в листопаді 2021 року в невідомій лікувальній установі за межами Монако, через кілька днів після її повернення з Південної Африки, де вона пробула 10 місяців.

Нещодавно княгиня Шарлен повернулася до Монако після довгих місяців лікування у Швейцарії. Про це пише Daily Mail із посиланням на палац. За словами представника княжої сім'ї, у здоров'ї княгині намітилися "надихні поліпшення", тому вона змогла повернутися до чоловіка, князя Альбера II, і дітей, близнюків Жака та Габріелли.

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"Наступні кілька тижнів повинні дозволити принцесі Шарлін ще більше зміцнити своє здоров'я, перш ніж поступово відновити свої офіційні обов'язки та зобов'язання", — йдеться у заяві палацу.

Там також повідомляють, що княгиня повернеться до своїх прямих обов'язків і з'явиться на публіці відразу, щойно зміцніє.

Як писав раніше Фокус, у травні 2021 року 44-річна княгиня Монако під час поїздки до ПАР підхопила важку лор-інфекцію та довго лікувалася. У листопаді вона нарешті повернулася додому в Монако, але її стан погіршився, і вона знову вирушила за кордон.

За словами чоловіка княгині, князя Альбера II, Шарлен відновлювалася від "глибокої втоми" у "секретному місці", яке знаходиться не в Монако. У ЗМІ писали, що Шарлен проходила лікування у закритому закладі Paracelsus Recovery у Швейцарії, де лікують пацієнтів із наркотичною, алкогольною та іншими залежностями, а також із розладами психіки.