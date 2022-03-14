Княгиня Монако вернулась к семье после долгого лечения в Швейцарии

44-летнюю княгиню Шарлен госпитализировали в ноябре 2021 года в неизвестном лечебном учреждении за пределами Монако, через несколько дней после ее возвращения из Южной Африки, где она пробыла 10 месяцев.

Недавно княгиня Шарлен вернулась в Монако после долгих месяцев лечения в Швейцарии. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на дворец. По словам представителя княжеской семьи, в здоровье княгини наметились "воодушевляющие улучшения", поэтому она смогла вернуться к мужу, князю Альберу II, и детям, близнецам Жаку и Габриэлле.

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"Следующие несколько недель должны позволить принцессе Шарлин еще больше укрепить свое здоровье, прежде чем постепенно возобновить свои официальные обязанности и обязательства", — говорится в заявлении дворца.

Там также сообщают, что княгиня вернется к своим прямым обязанностям и появится на публике сразу, как только достаточно окрепнет.

Как писал ранее Фокус, в мае 2021 года 44-летняя княгиня Монако во время поездки в ЮАР подхватила тяжелую лор-инфекцию и долго лечилась. В ноябре она, наконец, вернулась домой в Монако, но ее состояние ухудшилось, и она снова отправилась за границу.

По словам супруга княгини, князя Альбера II, Шарлен восстанавливалась от "глубокой усталости" в "секретном месте", которое находится не в Монако. В СМИ писали, что Шарлен проходила лечение в закрытом учреждении Paracelsus Recovery в Швейцарии, где лечат пациентов с наркотической, алкогольной и другими зависимостями, а также с расстройствами психики.