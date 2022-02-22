Князь Монако сообщил о том, что происходит с его женой Шарлен

Князь Альбер II упорно скрывает диагноз жены, хотя ранее намекал, что у нее "физическое и эмоциональное истощение".

44-летняя княгиня Монако Шарлен, которая с ноября прошлого года находится на лечении в швейцарской клинике, идет на поправку и, вполне вероятно, что уже скоро сможет вернуться домой, сообщает местное издание Monaco-Matin со ссылкой на последнее заявление князя Монако Альбера II.

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"Княгиня Шарлен чувствует себя намного лучше, и я надеюсь, что она очень скоро вернется в княжество", – отметил супруг княгини. Однако он добавил, что ее пребывание в лечебном учреждении "все еще займет несколько недель".

Комментарий князя прозвучал через три недели после последнего обновления дворцом информации о том, как проходит лечение Шарлен. Тогда процесс назвали "удовлетворительным и обнадеживающим".

При этом принц Альберт не называет точный диагноз жены, ограничиваясь лишь словами о том, что она от "эмоционального и физического истощения". В недавнем заявлении дворца упоминается, что Шарлин получает "дополнительную стоматологическую помощь".

В Кейптауне (ЮАР), где Шарлен провела почти 10 месяцев, она лечилась от инфекции уха и горла, которой заразилась в мае, после синус-лифтинга и процедуры костной пластики, сделанных в рамках подготовки к имплантации зубов. По словам друзей, она чуть не умерла. После возвращения в Монако через несколько дней она уехала за пределы княжества в психиатрическую клинику.

Шарлен Уиттсток познакомилась с принцем Альбером в 2000 году во время соревнований по плаванию в Монако. Пара поженилась в 2011 году, причем невеста не могла сдержать слез на свадьбе, а в 2014 году у них родились близнецы Габриэлла и Жак.

Проблемы между четой возникли из-за того, что у Альбера есть двое внебрачных детей, причем второй ребенок, Александр, был зачат, когда князь уже встречался с Шарлен. Бывшая любовница принца Альберта Николь Кост, экс-стюардесса, во время отсутствия Шарлен заявила, что в Монако ее любят больше, чем княгиню, а болезнь жены Альбера II назвала кармой.

Не так давно старшая внебрачная дочь князя Жасмин Гримальди опубликовала совместное фото всех его детей, что не на шутку разозлило княгиню. Она против того, чтобы внебрачные сын и дочь были рядом с ее детьми. Сам Альбер утверждал, что отношения между его женой и его старшими детьми "со временем эволюционировали. Теперь она более восприимчива".

Хотя и Жасмин, и Александр по конституции исключены из линии преемственности в Монако, Альбер обеспечил их финансово.

Напомним, в начале прошлого года стало известно, что Альбер вызван в суд по делу об установлении отцовства еще одного ребенка. 15–летняя девушка из Бразилии утверждала, что она его дочь.