Дворец Монако поделился новой информацией о состоянии княгини Шарлен

Княгине понадобится еще несколько недель для полного выздоровления.

Княжеский двор Монако сообщил, что процесс выздоровления княгини Шарлен успешно продолжается, но для полного восстановления необходимо еще несколько недель, пишет People.

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"Выздоровление Ее Светлости княгини Шарлен в настоящее время продолжается удовлетворительным и очень обнадеживающим образом", – говорится в заявлении.

Из-за лечения Шарлен не смогла присутствовать на праздновании дня Святой Девоты в этом году, покровительницы Монако.

"Вместе со своим мужем, Его Светлостью князем Альбером II, она разделяет свое сердце со всеми монегасками и жителями по случаю этих торжеств. Как только ее здоровье позволит, принцесса с радостью снова разделит с ними моменты веселья. В этот период королевская чета просит уважать их личную жизнь и жизнь их детей ", – отмечается в обращении двора.

Княгиня Шарлен, которая 25 января отпраздновала свой 44-й день рождения, в настоящее время проходит курс лечения за пределами Монако после глубокого "истощения, как эмоционального, так и физического".

В мае прошлого года Шарлен полетела в ЮАР в рамках запланировано 10-дневного визита, однако задержалась там на полгода из-за ЛОР-осложнений. Серия болезненных корректирующих операций и последующий рецидив отложили ее возвращение в Монако до начала ноября. 8 ноября она вернулась домой, однако уже вскоре вынуждена была уехать на лечение в частную клинику в Швейцарии.

В день рождения Шарлен дворец ограничился перепостом видеопоздравления княгини, созданного сотрудниками ее благотворительного фонда. Такой подчеркнутый игнор многих заставил снова говорить о том, что в княжеской семье назревает развод, хотя ранее супруг Шарлен это опровергал.

По информации СМИ, семья ежедневно общается по телефону и видеосвязи. Дети и князь проведали Шарлен на Рождество, после которого принц Альбер несколько раз приезжал к ней в частном порядке. Несмотря на то, что при дворе не говорят, где лечится княгиня, независимые французские СМИ выяснили, что Шарлен проходит лечение в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, расположенном на берегу озера в Цюрихе.

После ухода из общественной жизни княгиня оставалась активной в социальных сетях. В декабре она опубликовала фотографии дня рождения своих детей в стиле "обратный отсчет" и семейный рождественский портрет. Она также высказалась после смерти своего друга архиепископа Десмонда Туту 26 декабря, а 25 января поделилась специальным видео, созданным в ее честь.