Княгиня Шарлен впервые после госпитализации нарушила молчание

Шарлен поздравила с днем рождения своих близнецов, опубликовав трогательный пост в соцсети.

10 декабря исполняется семь лет детям князя Монако Альбера II и княгини Шарлен, Жаку и Габриэлле, и по этому поводу их мать впервые нарушила молчание после того, как уехала на лечение в частную клинику в Швейцарии в связи с эмоциональным и физическим истощением. Она опубликовала в Instagram три фотографии детей, на которых те позируют в одинаковых пижамах рядом с именинным тортом в комнате, украшенной разноцветными воздушными шарами. Похоже, что снимки были сделаны в королевской резиденции.

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"С днем ​​рождения, мои дети! Спасибо, Господи, за то, что благословил меня такими замечательными детьми. Я действительно счастлива. С любовью, мама", – подписала она публикацию.

Поскольку Шарлен нет рядом с детьми, скорее всего, она не покидала лечебное учреждение, где сейчас находится. Как известно, княгиня отправилась в клинику в одну из европейских стран вскоре после возвращения в Монако. Позже СМИ сообщили, что она проходит лечение в Швейцарии.

В свою очередь бывшая любовница князя Николь Косте заявила, что все, что происходит с Шарлен, – это карма, поскольку та когда-то "обидела" ее сына, внебрачного ребенка принца Альбера по имени Александр.

Журналисты уже провели параллели между Шарлен и ее покойной свекровью, Грейс Келли. Они утверждают, что обе женщины похожи в том, что несчастливы в браках, ради которых бросили успешную карьеру. Грейс была звездой Голливуда, получившей "Оскар", а Шарлен Уиттсток – известной пловчихой, участвовавшей в Олимпийских играх.

Жак и Габриэлла, которые в последний год очень редко видят свою мать, передали ей трогательное послание с балкона княжеского дворца.