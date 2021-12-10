Княгиня Шарлен уперше після госпіталізації порушила мовчання

Шарлен привітала з днем народження своїх близнюків, опублікувавши зворушливий пост у соцмережі.

10 грудня виповнюється сім років дітям князя Монако Альбера II та княгині Шарлен, Жаку та Габріеллі, і з цього приводу їхня мати вперше порушила мовчання після того, як поїхала на лікування до приватної клініки у Швейцарії у зв'язку з емоційним і фізичним виснаженням. Вона опублікувала в Instagram три фотографії дітей, на яких ті позують у однакових піжамах поруч із іменинним тортом у кімнаті, прикрашеній різнокольоровими повітряними кулями. Схоже, що знімки було зроблено в королівській резиденції.

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"З днем ​​народження, мої діти! Дякую, Господи, за те, що благословив мене такими чудовими дітьми. Я справді щаслива. З любов'ю, мама", – підписала вона публікацію.

Оскільки Шарлен немає поруч із дітьми, швидше за все, вона не покидала лікувальний заклад, де зараз перебуває. Як відомо, княгиня вирушила до клініки до однієї з європейських країн невдовзі після повернення до Монако. Пізніше ЗМІ повідомили, що вона проходить лікування у Швейцарії.

У свою чергу колишня коханка князя Ніколь Косте заявила, що все, що відбувається з Шарлен, — це карма, оскільки та колись "образила" її сина, позашлюбну дитини принца Альбера на ім'я Олександр.

Журналісти вже провели паралелі між Шарлен і її покійною свекрухою, Грейс Келлі. Вони стверджують, що обидві жінки схожі тим, що нещасливі в шлюбах, заради яких покинули успішну кар'єру. Грейс була зіркою Голлівуду, яка отримала "Оскар", а Шарлен Віттсток — відомою плавчинею, яка брала участь у Олімпійських іграх.

Жак і Габріелла, які в останній рік дуже рідко бачать свою матір, передали їй зворушливе послання з балкону княжого палацу.