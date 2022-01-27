Князь Монако Альбер II проигнорировал день рождения жены Шарлен

На официальной странице в Facebook княжеский дворец ограничился публикацией видео, созданного благотворительным фондом княгини.

25 января княгиня Монако Шарлен отметила свое 44-летие, однако даже спустя два дня после дня рождения никто из монаршей семьи не поздравил ее, сообщает Elle.

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Единственное поздравление, которое было опубликовано на странице княжеского двора Монако в Facebоok, – видео, созданное благотворительным фондом княгини, где собраны ее детские и юношеские фото, моменты олимпийских соревнований по плаванию, кадры с мужем и детьми, фотографии ее благотворительной деятельности и общие фото с друзьями – покойными Нельсоном Манделой и архиепископом Десмондом Туту.

"С днем рождения, принцесса Шарлен! 🌹 Мы чтим вас за то, как много вы всегда отдаете себя, чтобы изменить жизни людей по всему миру, ваша страсть и преданность спасению и изменению жизней действительно вдохновляют. ❤️ Мы верим, что это видео о вашем путешествии напомнит вам, насколько вас любят и ценят", – говорится в подписи.

Шарлен поделилась видео у себя на странице в соцсети, отметив его сердечком.

Больше нигде в соцсетях нет поздравлений в адрес княгини. Молчит дворец, хранит молчание ее муж, князь Альбер II, который ранее комментировал состояние здоровья жены, ничего не написали и другие члены монаршей семьи. Также никто из Гримальди и словом не обмолвился о том, как себя чувствует княгиня, которую последний раз видели на публике 8 ноября прошлого года, когда она вернулась из ЮАР, где провела около 10 месяцев из-за тяжелой ЛОР-инфекции.

В свою очередь независимые французские СМИ выяснили, что Шарлен проходит лечение в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, расположенном на берегу озера в Цюрихе. Там, среди прочего, работают с расстройствами пищевого поведения и психики в целом. Княгиню в ее добровольном "изгнании" навещал известный сердцеед и российский миллиардер Владимир Доронин, бывший бойфренд супермодели Наоми Кэмпбелл.

Все происходящее еще больше усугубило подозрения в том, что развод, который так опровергает принц Альбер, – только вопрос времени. Ранее он заявлял, что у них с женой все хорошо, однако в последнее время предпочитает никак не касаться этой темы, а компанию на официальных мероприятиях ему все чаще составляют его сестра и племянники.

Напомним, из-за лечения княгиня Шарлен пропустила еще одно важное мероприятие: праздник Святой Девоты, покровительницы Монако.