Князь Монако Альбер II проігнорував день народження дружини Шарлен

На офіційній сторінці у Facebook княжий палац обмежився публікацією відео, створеного благодійним фондом княгині.

25 січня княгиня Монако Шарлен відзначила своє 44-річчя, проте навіть через два дні після дня народження ніхто з монаршої родини не привітав її, повідомляє Elle.

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Єдине вітання, яке було опубліковано на сторінці княжого двору Монако у Facebоok, – відео, створене благодійним фондом княгині, де зібрано її дитячі та юнацькі фото, моменти олімпійських змагань із плавання, кадри з чоловіком і дітьми, фотографії її благодійної діяльності та спільні фото друзями – покійними Нельсоном Манделою й архієпископом Десмондом Туту.

"Із днем народження, принцесо Шарлен! 🌹 Ми шануємо вас за те, як багато ви завжди віддаєте себе, щоб змінити життя людей по всьому світу, ваша пристрасть і відданість порятунку та зміні життів дійсно надихають. ❤️ Ми віримо, що це відео про вашу подорож нагадає вам, наскільки вас люблять і цінують", – йдеться в підписі.

Шарлен поділилася відео в себе на сторінці в соцмережі, відзначивши його серцем.

Більше ніде в соцмережах немає вітань на адресу княгині. Мовчить палац, мовчить її чоловік, князь Альбер II, який раніше коментував стан здоров'я дружини, нічого не написали й інші члени монаршої сім'ї. Також ніхто з Грімальді й словом не обмовився про те, як почувається княгиня, яку востаннє бачили на публіці 8 листопада минулого року, коли вона повернулася з ПАР, де провела близько 10 місяців через важку ЛОР-інфекцію.

У свою чергу незалежні французькі ЗМІ з'ясували, що Шарлен проходить лікування в закритому закладі Paracelsus Recovery, розташованому на березі озера в Цюріху. Там, серед іншого, працюють із розладами харчової поведінки та психіки в цілому. Княгиню в її добровільному "вигнанні" відвідував відомий серцеїд і російський мільярдер Володимир Доронін, колишній бойфренд супермоделі Наомі Кемпбелл.

Усе, що відбувається, ще більше посилило підозри в тому, що розлучення, яке так спростовує принц Альбер, – лише питання часу. Раніше він заявляв, що в них із дружиною все добре, проте останнім часом воліє ніяк не торкатися цієї теми, а компанію на офіційних заходах йому все частіше становлять його сестра та племінники.

Нагадаємо, через лікування княгиня Шарлен пропустила ще один важливий захід: свято Святої Девото, покровительки Монако.