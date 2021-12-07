Князь Монако знову з'явився на публіці з дітьми, але без Шарлен

Княгиня Шарлен після повернення з ПАР уже пропустила низку важливих заходів. У палаці її відсутність пояснюють лікуванням наслідків пережитої ЛОР-інфекції поза Монако.

Князь Монако Альбер II продовжує підігрівати чутки про проблеми в сім'ї, з'являючись на публіці в супроводі дітей і родичів, але без дружини, яка, за інформацією князя та ЗМІ, зараз проходить лікування в приватній клініці через проблеми з психікою, пише Royal Central.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Так, нещодавно принц Альбер разом із шестирічними близнюками Жаком і Габріеллою відкрили традиційний різдвяний ярмарок. До князя приєдналися старша сестра Альбера, принцеса Кароліна, та її син П'єр Казірагі. На заході також були присутні дружина П'єра Беатріс Борромео та їхні діти – Стефано та Франческо.

Монарше сімейство прогулялося від палацу до порту Еркюль, де розташований ярмарок. Цього року організатори обрали тему "Різдво в Канаді" з натуральними соснами та 37 традиційними шале, продукція яких дозволяє ознайомитися з 13 канадськими територіями та провінціями, найважливішою з яких є Квебек, більшість жителів якої є франкомовними.

Під час церемонії відкриття група дівчат у традиційних костюмах Монако влаштувала виставу. У таких же нарядах були весільні квіткарки на одруженні князя Альбера та Шарлен.

Принц Жак і принцеса Габріелла із задоволенням каталися на паровозику, їли солодощі та мали веселіший вигляд, ніж під час вітання на балконі в Національний день Монако, коли тримали в руках плакати з посланням до мами.

Нині діти князя переведені на домашнє навчання. Щодо княгині Шарлен, то вона, за даними ЗМІ, проходить лікування у Швейцарії. Після перенесеної ЛОР-інфекції та низки операцій Шарлен втратила половину своєї ваги та тривалий час не могла їсти тверду їжу. На цьому фоні в неї почалися нервові зриви, і було ухвалено рішення про госпіталізацію до клініки для відновлення. Вона вже пропустила низку важливих заходів. ЗМІ також пишуть про те, що вона не збирається повертатися до життя в палаці, та приписують їй роман із російським мільярдером.