Князь Монако забрав своїх дітей із престижної приватної школи

6-річні принц Жак і принцеса Габріелла переведені на домашнє навчання у палаці. З чим пов'язаний такий крок, князь Альбер не прокоментував.

Принц Монако Альбер II після того, як його дружина, княгиня Шарлен, повернувшись із Південної Африки, знову покинула князівство заради лікування наслідків ЛОР-інфекції, що позначилася не лише на фізичному, а й психічному самопочутті колишньої плавчині, перевів дітей на домашнє навчання, пише Hello.

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Про те, що це правда, у коментарі Paris Match принц Альберт підтвердив особисто. За його словами, 6-річні близнюки принц Жак і принцеса Габріелла навчаються вдома у палаці в Монако, а їхня мати, принцеса Шарлен, продовжує одужувати в лікувальному закладі.

"Жак і Габріелла зараз здобувають освіту в палаці. Ми відкрили невеликий клас", — пояснив князь Монако. Він додав, що діти навчаються не самі.

[ + – ] Принц Альбер із дітьми, принцесою Габріеллою та принцом Жаком Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

"До них приєдналися четверо їхніх друзів, двоє хлопчиків і дві дівчинки, з такими ж вчителями, як би вони були в їхній школі", — сказав принц Альберт.

Минулого року принц і принцеса Монако, яким 10 грудня виповниться по сім років, уже навчалися у палаці. Це було у розпал пандемії. З чим пов'язаний такий крок зараз, представники князя уточнювати не стали, хоча чимало підданих вирішили, що це один із сигналів того, що в князівській родині тривають серйозні проблеми.

Принц Жак і принцеса Габріелла до переведення на домашнє навчання ходили в престижну приватну школу L'Institution François d'Assise-Nicolas Barré у Монако.

Раніше князь Монако говорив, що він із дітьми планує відвідати дружину в клініці, де вона проходить лікування, проте її місцезнаходження тримається в найсуворішій таємниці.

"Ми відвідаємо її там. Я не можу назвати вам будь-яких тимчасових меж. Не в найближчі кілька днів, звичайно, але коли ми отримаємо медичний дозвіл. Ви знаєте, що таке лікування, ці періоди відпочинку, які зазвичай становлять кілька тижнів. Я не можу назвати вам якийсь встановлений період зараз, ми побачимо пізніше".

Нагадаємо, у Національний день Монако 19 листопада принц Жак і принцеса Габріелла підняли на балконі палацу таблички, на яких було написано: "Ми сумуємо за тобою, мамо". Після цього вчинку багато хто звинуватив князя Альбера в тому, що він спекулює на почуттях дітей, щоб підняти свій рейтинг.