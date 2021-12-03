Князь Монако забрал своих детей из престижной частной школы

6-летние принц Жак и принцесса Габриэлла переведены на домашнее обучение во дворце. С чем связан такой шаг, князь Альбер комментировать не стал.

Принц Монако Альбер II после того, как его жена, княгиня Шарлен, вернувшись из Южной Африки, снова покинула княжество ради лечения последствий ЛОР-инфекции, отразившейся не только на физическом, но и психическом самочувствии бывшей пловчихи, перевел детей на домашнее обучение, пишет Hello.

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О том, что это правда, в комментарии Paris Match принц Альберт подтвердил лично. По его словам, 6-летние близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла обучаются на дому во дворце в Монако, а их мать, принцесса Шарлен, продолжает выздоравливать в лечебном учреждении.

"Жак и Габриэлла сейчас получают образование во дворце. Мы открыли небольшой класс", – пояснил князь Монако. Он добавил, что дети учатся не одни.

[ + – ] Принц Альбер с детьми, принцессой Габриэллой и принцем Жаком Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

"К ним присоединились четверо их друзей, два мальчика и две девочки, с такими же учителями, как если бы они были в их школе", – сказал принц Альберт.

В прошлом году принц и принцесса Монако, которым 10 декабря исполнится по семь лет, уже учились во дворце. Это было в разгар пандемии. С чем связан такой шаг сейчас, представители князя уточнять не стали, хотя немало подданных решили, что это – один из сигналов того, что в княжеской семье продолжаются серьезные проблемы.

Принц Жак и принцесса Габриэлла до перевода на домашнее обучение ходили в престижную частную школу L'Institution François d’Assise-Nicolas Barré в Монако.

Ранее князь Монако говорил, что он с детьми планирует проведать жену в клинике, где она проходит лечение, однако ее местоположение держится в строжайшей тайне.

"Мы навестим ее там. Я не могу назвать вам каких-либо временных рамок. Не в ближайшие несколько дней, конечно, но когда мы получим медицинское разрешение. Вы знаете, что такое лечение, эти периоды отдыха, которые обычно составляют несколько недель. Я не могу назвать вам какой-либо установленный период в настоящее время, мы увидим позже".

Напомним, в Национальный день Монако 19 ноября принц Жак и принцесса Габриэлла подняли на балконе дворца таблички, на которых было написано: "Мы скучаем по тебе, мама". После этого поступка многие обвинили князя Альбера в том, что он спекулирует на чувствах детей, чтобы поднять свой рейтинг.