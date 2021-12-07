Князь Монако снова появился на публике с детьми, но без Шарлен

Княгиня Шарлен после возвращения из ЮАР уже пропустила ряд важных мероприятий. Во дворце ее отсутствие объясняют лечением последствий пережитой ЛОР-инфекции за пределами Монако.

Князь Монако Альбер II продолжает подогревать слухи о проблемах в семье, появляясь на публике в сопровождении детей и родственников, но без жены, которая, по информации князя и СМИ, сейчас проходит лечение в частной клинике из-за проблем с психикой, пишет Royal Central.

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Так, недавно принц Альбер вместе с шестилетними близнецами Жаком и Габриэллой открыли традиционную рождественскую ярмарку. К князю присоединились старшая сестра Альбера, принцесса Каролина, и ее сын Пьер Казираги. На мероприятии также присутствовали жена Пьера Беатрис Борромео и их дети – Стефано и Франческо.

Монаршее семейство прогулялось от дворца до порта Эркюль, где расположена ярмарка. В этом году организаторы выбрали тему "Рождество в Канаде" с натуральными соснами и 37 традиционными шале, продукция которых позволяет познакомиться с 13 канадскими территориями и провинциями, наиболее важной из которых является Квебек, большинство жителей которой франкоговорящие.

Во время церемонии открытия группа девушек в традиционных костюмах Монако устроила представление. В таких же нарядах были свадебные цветочницы на бракосочетании князя Альбера и Шарлен.

Принц Жак и принцесса Габриэлла с удовольствием катались на паровозике, ели сладости и выглядели повеселее, чем были во время приветствия на балконе в Национальный день Монако, когда держали в руках плакаты с посланием к маме.

Сейчас дети князя переведены на домашнее обучение. Что касается княгини Шарлен, то она, по данным СМИ, проходит лечение в Швейцарии. После перенесенной ЛОР-инфекции и ряда операции Шарлен потеряла половину своего веса и длительное время не могла есть твердую пищу. На этом фоне у нее начались нервные срывы, и было принято решение о госпитализации в клинику для восстановления. Она уже пропустила ряд важных мероприятий. СМИ также пишут о том, что она не собирается возвращаться к жизни во дворце и приписывают ей роман с российским миллиардером.