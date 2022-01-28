Палац Монако поділився новою інформацією про стан княгині Шарлен

Княгині знадобиться ще кілька тижнів для повного одужання.

Княжий двір Монако повідомив, що процес одужання княгині Шарлен успішно продовжується, але для повного відновлення потрібно ще кілька тижнів, пише People.

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"Одужання Її Світлості княгині Шарлен зараз іде задовільним і дуже обнадійливим чином", — ідеться в заяві.

Через лікування Шарлен не змогла бути присутньою на святкуванні святої Девото цього року, покровительки Монако.

"Разом зі своїм чоловіком, Його Світлістю князем Альбером II, вона поділяє своє серце з усіма монегасками та жителями з нагоди цих урочистостей. Як тільки її здоров'я дозволить, принцеса з радістю знову розділить із ними моменти веселощів. У цей період королівське подружжя просить поважати їхнє особисте життя та життя їхніх дітей”, – наголошується у зверненні двору.

Княгиня Шарлен, яка 25 січня відсвяткувала свій 44-й день народження, зараз проходить курс лікування за межами Монако після глибокого "виснаження, як емоційного, так і фізичного".

У травні минулого року Шарлен полетіла до ПАР у межах запланованого 10-денного візиту, проте затрималася там на пів року через ЛОР-ускладнення. Серія хворобливих коригувальних операцій і подальший рецидив відклали її повернення до Монако до початку листопада. 8 листопада вона повернулася додому, проте вже незабаром змушена була виїхати на лікування до приватної клініки у Швейцарії.

У день народження Шарлен палац обмежився перепостом відеопривітання княгині, створеного співробітниками благодійного фонду. Такий підкреслений ігнор багатьох змусив знову говорити про те, що в княжій сім'ї назріває розлучення, хоча раніше чоловік Шарлен це спростовував.

За інформацією ЗМІ, сім'я щодня спілкується телефоном і відеозв'язком. Діти та князь відвідали Шарлен на Різдво, після якого принц Альбер кілька разів приїжджав до неї в приватному порядку. Незважаючи на те, що при дворі не кажуть, де лікується княгиня, незалежні французькі ЗМІ з'ясували, що Шарлен проходить лікування в закритому закладі Paracelsus Recovery, розташованому на березі озера в Цюріху.

Після відходу від публічного життя княгиня залишалася активною в соціальних мережах. У грудні вона опублікувала фотографії дня народження своїх дітей у стилі "зворотний відлік" і сімейний різдвяний портрет. Вона також висловилася після смерті свого друга архієпископа Десмонда Туту 26 грудня, а 25 січня поділилася спеціальним відео, створеним на її честь.