Князь Монако повідомив, що відбувається з його дружиною Шарлін

Князь Альбер II палко приховує діагноз дружини, хоча раніше натякав, що в неї "фізичне й емоційне виснаження".

44-річна княгиня Монако Шарлін, яка з листопада минулого року перебуває на лікуванні у швейцарській клініці, йде на одужання, цілком імовірно, що вже скоро зможе повернутися додому, повідомляє місцеве видання Monaco-Matin з посиланням на останню заяву князя Монако Альбера II.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Княгиня Шарлін почувається набагато краще, і я сподіваюся, що вона дуже скоро повернеться до князівства", – зазначив чоловік княгині. Проте він додав, що її перебування в лікувальному закладі "все ще триватиме кілька тижнів".

Коментар князя прозвучав через три тижні після останнього оновлення палацом інформації про те, як проходить лікування Шарлін. Тоді процес назвали "задовільним та обнадійливим".

Водночас принц Альберт не називає точний діагноз дружини, обмежуючись лише словами про те, що в неї "емоційне та фізичне виснаження". У нещодавній заяві палацу згадують, що Шарлін отримує "додаткову стоматологічну допомогу".

У Кейптауні (ПАР), де Шарлін провела майже 10 місяців, вона лікувалася від інфекції вуха та горла, якою заразилася в травні, після синус-ліфтингу та процедури кісткової пластики, зроблених для підготовки до імплантації зубів. За словами друзів, вона мало не померла. Після повернення до Монако через кілька днів вона поїхала за межі князівства до психіатричної клініки.

Шарлін Віттсток познайомилася з принцом Альбером у 2000 році під час змагань з плавання в Монако. Пара одружилася у 2011 році, причому наречена не могла стримати сліз на весіллі, а у 2014 році у них народилися близнюки Габріелла та Жак.

Проблеми між подружжям виникли через те, що Альбер має двох позашлюбних дітей, причому другу дитину, Олександра, князь зачав, коли вже зустрічався з Шарлін. Колишня коханка принца Альберта Ніколь Кост, ексстюардеса, за відсутності Шарлін заявила, що в Монако її люблять більше, ніж княгиню, а хворобу дружини Альбера II назвала кармою.

Нещодавно старша позашлюбна дочка князя Жасмін Гримальді опублікувала спільне фото всіх його дітей, що не на жарт розлютило княгиню. Вона проти того, щоб позашлюбні син та дочка були поруч із її дітьми. Сам Альбер стверджував, що стосунки між його дружиною та його старшими дітьми "згодом еволюціонували. Тепер вона сприйнятливіша".

Хоча і Жасмін, і Олександр за конституцією виключені з лінії наступності в Монако, Альбер забезпечив їх фінансово.

Нагадаємо, на початку минулого року стало відомо, що Альбера викликали до суду у справі про встановлення батьківства ще однієї дитини. 15-річна дівчина із Бразилії стверджувала, що вона його дочка.