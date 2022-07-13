Княгиня Шарлен удивила туристов в Монако

Она провела для них экскурсию по своей резиденции, дворцу князей Монако

Княгиня Монако Шарлен после долгого отсутствия продолжает удивлять своих поклонников и жителей княжества. Она пропустила знаменитый Бал Роз, куда ее супруг, князь Альбер, сходил сам. Но провела экскурсию для туристов, которые пришли осмотреть княжеский дворец. Об этом пишет Daily Mail.

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Туристы как раз осматривали дворец, когда княгиня вышла к ним, устроила небольшую фотосессию с собравшимися, а потом показала им недавно отремонтированные комнаты дворца.

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

На одном фото Шарлен обняла пожилую женщину, а на другом – позировала вместе с детьми. При этом она была без маски, хотя в последнее время она с ней не расставалась.

Княгиня Шарлен показала туристам недавно отремонтированные парадные апартаменты княжеского дворца, а также фрески эпохи Возрождения, представленные публике после нескольких лет реставрационных работ.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

[ + – ] Княгиня Монако Шарлен проводит экскурсию по княжеской резиденции Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Это произошло всего через несколько дней после того, как Шарлен проигнорировала Бал Роз. Самое яркое светское событие Монако, основанное Грейс Келли. Так что на балу князя Альбера сопровождали его сестра, принцесса Каролина Ганноверская, и другие члены королевской семьи.

Шарлен только недавно вернулась к своим обязанностям после возвращения из Африки, где перенесла несколько тяжелых операций. Потом она долго лечилась в клинике в Швейцарии, и все эти события сопровождались слухами о том, что княгиня и ее супруг на грани развода.

Главным образом из-за того, что Альбер оказался отцом нескольких внебрачных детей. Журналисты даже писали о том, что сохранить видимость брака Шарлен согласилась за солидный гонорар в 10 миллионов фунтов стерлингов, который ей будет выплачиваться каждый год за то, что она будет изображать идеальную супругу на публике.

При дворе эти слухи с возмущением опровергли. А князь Альбер даже заявил, что они "глубоко ранили его семью".

В последний раз князь и княгиня вместе посещали Норвегию, где папарацци запечатлели их первый публичный поцелуй с того момента, как Шарлен вернулась из Африки.