Княгиня Монако Шарлін раптово з'явилася з чоловіком на публіці

Шарлін вийшла у світ з дітьми і князем Монако Альбером, не дивлячись на чутки про їхнє розлучення

Княгиня Монако Шарлін останнім часом найобговорюваніша особа з вищого світу. Її і князя Альбера продовжують підозрювати в швидкому розлученні, і в тому, що вона уклала з чоловіком контракт, щоб зберігати видимість сім'ї, тож кожна її поява на публіці стає сенсацією. Не став винятком і традиційний пікнік. Про це пише Daily Mail.

Князь Альбер, Шарлін та їхні діти: близнюки Жак і Габріелла разом з'явилися на традиційному пікніку і виглядали цілком щасливими.

[ + – ] Княжа родина на пікніку Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Сім'я позувала для багатьох знімків і спостерігала за танцюристами в національних костюмах у Монте-Карло.

Пікнік "У Каваньєту" (U Cavagnetu) традиційно знаменує закінчення літніх канікул і проводиться у парку Принцеси Антуанетти.

Два роки "У Каваньєту" не проводили через пандемію коронавірусу, то повернення його в розклад світських подій стало справжньою сенсацією. Як і поява на ньому княгині Шарлін.

Вона обрала мереживний білий брючний костюм і скромні прикраси. Принц Альбер віддав перевагу льняному піджаку без краватки, а Габріелла і Жак з'явилися в парних блакитних вбраннях.

[ + – ] Княгиня Шарлін на пікніку Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

[ + – ] Княгиня Шарлін на пікніку "У Каваньєту" (U Cavagnetu) Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

44-річна Шарлін виглядала щасливою, що останнім часом трапляється нечасто. Адже протягом останніх 18 місяців вона залишалася поза увагою громадськості і пропустила чимало важливих для Монако подій, зокрема й знаменитий Бал Роз.

За чутками, вона уклала контракт, яким отримує 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік за те, що зображує щасливу дружину поряд з Альбером на світських заходах.

Адже, як це дивно не звучить, але маючи багато привілеїв і, проживаючи в палаці, Шарлін не має готівки. Тож контракт має забезпечити її власними фінансами.

Принц Альберт сказав, що його "зачепили злісні чутки", які поширювалися про його шлюб після відсутності його дружини, і сказав, що це "найпрекрасніше", що вона знову з ним.

Нагадаємо, нещодавно Шарлін супроводжувала свого чоловіка на 73-му гала-вечорі Червоного Хреста у Монте-Карло.