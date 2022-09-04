Княгиня Монако Шарлін раптово з'явилася з чоловіком на публіці
Шарлін вийшла у світ з дітьми і князем Монако Альбером, не дивлячись на чутки про їхнє розлучення
Княгиня Монако Шарлін останнім часом найобговорюваніша особа з вищого світу. Її і князя Альбера продовжують підозрювати в швидкому розлученні, і в тому, що вона уклала з чоловіком контракт, щоб зберігати видимість сім'ї, тож кожна її поява на публіці стає сенсацією. Не став винятком і традиційний пікнік. Про це пише Daily Mail.
Князь Альбер, Шарлін та їхні діти: близнюки Жак і Габріелла разом з'явилися на традиційному пікніку і виглядали цілком щасливими.
Сім'я позувала для багатьох знімків і спостерігала за танцюристами в національних костюмах у Монте-Карло.
Пікнік "У Каваньєту" (U Cavagnetu) традиційно знаменує закінчення літніх канікул і проводиться у парку Принцеси Антуанетти.
Два роки "У Каваньєту" не проводили через пандемію коронавірусу, то повернення його в розклад світських подій стало справжньою сенсацією. Як і поява на ньому княгині Шарлін.
Вона обрала мереживний білий брючний костюм і скромні прикраси. Принц Альбер віддав перевагу льняному піджаку без краватки, а Габріелла і Жак з'явилися в парних блакитних вбраннях.
44-річна Шарлін виглядала щасливою, що останнім часом трапляється нечасто. Адже протягом останніх 18 місяців вона залишалася поза увагою громадськості і пропустила чимало важливих для Монако подій, зокрема й знаменитий Бал Роз.
За чутками, вона уклала контракт, яким отримує 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік за те, що зображує щасливу дружину поряд з Альбером на світських заходах.
Адже, як це дивно не звучить, але маючи багато привілеїв і, проживаючи в палаці, Шарлін не має готівки. Тож контракт має забезпечити її власними фінансами.
Принц Альберт сказав, що його "зачепили злісні чутки", які поширювалися про його шлюб після відсутності його дружини, і сказав, що це "найпрекрасніше", що вона знову з ним.
Нагадаємо, нещодавно Шарлін супроводжувала свого чоловіка на 73-му гала-вечорі Червоного Хреста у Монте-Карло.