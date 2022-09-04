На похоронах Горбачева задержали несколько человек, протестовавших против войны в Украине

По словам очевидцев, в автозак отвели двух пожилых женщин.

Накануне в Москве попрощались с Михаилом Горбачевым, первым и последним президентом СССР. Он умер в 91 год. На прощание пускали всех желающих, и, как оказалось, не обошлось без задержаний. Об этом сообщает ОВД-News.

Очередь в Колонный зал Дома союзов растянулась на часы, из официальных лиц РФ прибыли бывший президент Дмитрий Медведев, были премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посол США Джон Салливан и прочие дипломаты.

[ + – ] Дмитрий Медведев на прощании с Михаилом Горбачевым Фото: ТАСС

Но оказалось, что в очереди на прощание с Михаилом Горбачевым задержали нескольких человек, как сообщили очевидцы.

По их словам, полицейские отвели в автозак двух женщин. Сестра одной из задержанных рассказала, что ее родственницу задержали, когда она громко раскритиковала силовиков.

Они это услышали и стали ее искать, попросили документы и тогда женщина предоставила пенсионное удостоверение.

[ + – ] Очередь на прощание с Михаилом Горбачевым Фото: ТАСС

В этот момент прапорщик увидел рядом пожилую женщину со значком "Нет войне" и велел своему коллеге задержать и ее.

За пенсионерку вступился молодой человек, стоявший рядом и тогда задержали и его.

Также задержали молодую девушку со значком "Нет войне" и символикой партии "Яблоко" по имени Полина Баринова, о чем она сама сообщила журналистам.

В итоге всех задержанных выпустили, но на двух женщин, у которых были антивоенные значки, составили протоколы о "дискредитации армии".

[ + – ] Прощание с Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов Фото: ТАСС

Напомним, ранее на бывшую жену шоумена Гарика Харламова, актрису Кристину Асмус, завели административное дело о "публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ". 24 февраля она опубликовала пост в Instagram с призывом прекратить войну в Украине.