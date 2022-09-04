На похороні Горбачова затримали кілька людей, які протестували проти війни в Україні

За словами очевидців, в автозак відвели двох жінок похилого віку.

Напередодні в Москві попрощалися з Михайлом Горбачовим, першим та останнім президентом СРСР. Він помер на 91 році. На прощання пускали всіх охочих і, як виявилося, не обійшлося без затримань. Про це повідомляє ОВС-News.

Черга до Колонної зали Будинку союзів розтяглася на години, з офіційних осіб РФ прибули колишній президент Дмитро Медведєв, були прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, посол США Джон Салліван та інші дипломати.

[ + – ] Дмитро Медведєв на прощанні з Михайлом Горбачовим Фото: ТАСС

Але виявилося, що в черзі на прощання з Михайлом Горбачовим затримали кількох людей, як повідомили очевидці.

За їхніми словами, поліцейські відвели до автозака двох жінок. Сестра однієї із затриманих розповіла, що її родичку затримали, коли вона голосно розкритикувала силовиків.

Вони це почули і почали її шукати, попросили документи, і тоді жінка надала пенсійне посвідчення.

[ + – ] Черга на прощання з Михайлом Горбачовим Фото: ТАСС

У цей момент прапорщик побачив поряд літню жінку зі значком "Ні війні" і наказав своєму колезі затримати її.

За пенсіонерку заступився хлопець, який стояв поряд, і тоді затримали його.

Також затримали молоду дівчину із позначкою "Ні війні" та символікою партії "Яблуко" на ім'я Поліна Барінова, про що вона сама повідомила журналістам.

У результаті всіх затриманих випустили, але на двох жінок, які мали антивоєнні значки, склали протоколи про "дискредитацію армії".

[ + – ] Прощання з Михайлом Горбачовим у Колонній залі Будинку спілок Фото: ТАСС

Нагадаємо, раніше на колишню дружину шоумена Гаріка Харламова, на акторку Крістіну Асмус, порушили адміністративну справу про "публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ". 24 лютого вона опублікувала пост в Instagram із закликом припинити війну в Україні.