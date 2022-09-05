5 сентября 2022 года. Что можно и чего нельзя делать в этот день

Пятый день осени интересен приметами и предостережениями. Раньше считалось, что именно с этого дня начинаются первые заморозки.

Что случилось в этот день?

5 сентября православная церковь отмечает Предание Успения Пресвятой Богородицы, а также вспоминает мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского. Считалось, что именно в этот день начинались первые заморозки. В народе говорили: "Лупов мороз морозит нос".

Также сегодня отмечают Международный день благотворительности. Эта дата приурочена к годовщине смерти матери Терезы — католической монахини, которая в течение полувека служила бедным, больным и сиротам. В 1979 году мать Тереза стала лауреатом Нобелевской премии мира "За деятельность в помощь страждущему человеку".

А еще 5 сентября празднуют День опозданий. Это красный день календаря для тех, кто страдает непунктуальностью.

Что нельзя делать 5 сентября?

► выполнять тяжелую работу

► убирать дома

► шить и стирать белье

► венчаться

► устраивать вечеринки

Приметы:

► улетают журавли — жди скорых заморозков

► если сегодня солнечно — вся осень будет сухой

► тихий ветер — к теплой осени

День ангела празднуют:

Елизавета, Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор

Кто родился 5 сентября?

1939 — Джордж Лазенби, австралийский киноактер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда.

1946 — Фредди Меркьюри, лидер британской группы Queen.