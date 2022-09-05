5 сентября 2022 года. Что можно и чего нельзя делать в этот день
Пятый день осени интересен приметами и предостережениями. Раньше считалось, что именно с этого дня начинаются первые заморозки.
Что случилось в этот день?
5 сентября православная церковь отмечает Предание Успения Пресвятой Богородицы, а также вспоминает мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского. Считалось, что именно в этот день начинались первые заморозки. В народе говорили: "Лупов мороз морозит нос".
Также сегодня отмечают Международный день благотворительности. Эта дата приурочена к годовщине смерти матери Терезы — католической монахини, которая в течение полувека служила бедным, больным и сиротам. В 1979 году мать Тереза стала лауреатом Нобелевской премии мира "За деятельность в помощь страждущему человеку".
А еще 5 сентября празднуют День опозданий. Это красный день календаря для тех, кто страдает непунктуальностью.
Что нельзя делать 5 сентября?
► выполнять тяжелую работу
► убирать дома
► шить и стирать белье
► венчаться
► устраивать вечеринки
Приметы:
► улетают журавли — жди скорых заморозков
► если сегодня солнечно — вся осень будет сухой
► тихий ветер — к теплой осени
День ангела празднуют:
Елизавета, Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор
Кто родился 5 сентября?
1939 — Джордж Лазенби, австралийский киноактер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда.
1946 — Фредди Меркьюри, лидер британской группы Queen.