5 вересня 2022 року. Що можна і чого не можна робити цього дня
П'ятий день осені цікавий прикметами та застереженнями. Раніше вважалося, що саме з цього дня розпочинаються перші заморозки.
Що сталося цього дня?
5 вересня православна церква відзначає Передання Успіння Пресвятої Богородиці, а також згадує мученика Луппа, священномученика Іринея Ліонського. Вважалося, що саме цього дня починалися перші заморозки. У народі говорили: "Луппів мороз морозить ніс".
Також сьогодні святкують Міжнародний день благодійності. Ця дата приурочена до роковин смерті матері Терези — католицької черниці, яка протягом пів століття служила бідним, хворим та сиротам. У 1979 році мати Тереза стала лауреаткою Нобелівської премії миру "За діяльність на допомогу стражденній людині".
А ще 5 вересня святкують День запізнень. Це червоний день календаря для тих, хто страждає на непунктуальність.
Що не можна робити 5 вересня?
► виконувати важку роботу
► прибирати вдома
► шити та прати білизну
► вінчатися
► влаштовувати вечірки
Прикмети:
► відлітають журавлі — чекай на швидкі заморозки
► якщо сьогодні сонячно — вся осінь буде сухою
► тихий вітер — до теплої осені
День ангела святкують:
Єлизавета, Єфрем, Іван, Микола, Павло, Федір
Хто народився 5 вересня?
1939 — Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор, один із виконавців ролі Джеймса Бонда.
1946 — Фредді Мерк'юрі, лідер британської групи Queen.