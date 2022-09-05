5 вересня 2022 року. Що можна і чого не можна робити цього дня

П'ятий день осені цікавий прикметами та застереженнями. Раніше вважалося, що саме з цього дня розпочинаються перші заморозки.

Що сталося цього дня?

5 вересня православна церква відзначає Передання Успіння Пресвятої Богородиці, а також згадує мученика Луппа, священномученика Іринея Ліонського. Вважалося, що саме цього дня починалися перші заморозки. У народі говорили: "Луппів мороз морозить ніс".

Також сьогодні святкують Міжнародний день благодійності. Ця дата приурочена до роковин смерті матері Терези — католицької черниці, яка протягом пів століття служила бідним, хворим та сиротам. У 1979 році мати Тереза стала лауреаткою Нобелівської премії миру "За діяльність на допомогу стражденній людині".

А ще 5 вересня святкують День запізнень. Це червоний день календаря для тих, хто страждає на непунктуальність.

Що не можна робити 5 вересня?

► виконувати важку роботу

► прибирати вдома

► шити та прати білизну

► вінчатися

► влаштовувати вечірки

Прикмети:

► відлітають журавлі — чекай на швидкі заморозки

► якщо сьогодні сонячно — вся осінь буде сухою

► тихий вітер — до теплої осені

День ангела святкують:

Єлизавета, Єфрем, Іван, Микола, Павло, Федір

Хто народився 5 вересня?

1939 — Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор, один із виконавців ролі Джеймса Бонда.

1946 — Фредді Мерк'юрі, лідер британської групи Queen.