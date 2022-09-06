6 сентября 2022 года. Чем интересен этот день и что лучше сегодня не делать

Сегодня, если есть возможность, то лучше всего остаться дома. В этот день хорошо сажать комнатные цветы, планировать будущее и думать о хорошем.

Что случилось в этот день?

6 сентября православная церковь вспоминает священномученика Евтихия, а также почитает Петровскую икону Божией Матери.

Дни становятся короче и холоднее.

Также сегодня отмечают День чтения книг.

Что нельзя делать 6 сентября?

► отправляться в долгую дорогу

► пользоваться острыми предметами

► смотреть на восход солнца

► открывать окна

Приметы:

► дождь сегодня — к сухой осени и хорошему урожаю

► темные тучи — к резкому похолоданию

► сильный ветер — к ухудшению погоды

► много желудей — к морозной зиме

День ангела празднуют:

Максим, Кузьма, Евтихий, Петр, Арсений, Георгий, Косма

Кто родился 6 сентября?

1943 — Ричард Робертс, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине

1943 — Роджер Уотерс, британский рок-музыкант и автор песен, учасник группы "Pink Floyd"

А также:

1873 — Создана Шотландская федерация футбола, одна из старейших в мире

1987 — в Балтиморе впервые в мире разделили сиамских близнецов хирургическими методами

1989 — в результате компьютерной ошибки более 40 тысяч жителей Парижа получили письма с извещением о том, что они совершили убийства — вместо нарушений ПДД