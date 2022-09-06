6 сентября 2022 года. Чем интересен этот день и что лучше сегодня не делать
Сегодня, если есть возможность, то лучше всего остаться дома. В этот день хорошо сажать комнатные цветы, планировать будущее и думать о хорошем.
Что случилось в этот день?
6 сентября православная церковь вспоминает священномученика Евтихия, а также почитает Петровскую икону Божией Матери.
Дни становятся короче и холоднее.
Также сегодня отмечают День чтения книг.
Что нельзя делать 6 сентября?
► отправляться в долгую дорогу
► пользоваться острыми предметами
► смотреть на восход солнца
► открывать окна
Приметы:
► дождь сегодня — к сухой осени и хорошему урожаю
► темные тучи — к резкому похолоданию
► сильный ветер — к ухудшению погоды
► много желудей — к морозной зиме
День ангела празднуют:
Максим, Кузьма, Евтихий, Петр, Арсений, Георгий, Косма
Кто родился 6 сентября?
1943 — Ричард Робертс, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине
1943 — Роджер Уотерс, британский рок-музыкант и автор песен, учасник группы "Pink Floyd"
А также:
1873 — Создана Шотландская федерация футбола, одна из старейших в мире
1987 — в Балтиморе впервые в мире разделили сиамских близнецов хирургическими методами
1989 — в результате компьютерной ошибки более 40 тысяч жителей Парижа получили письма с извещением о том, что они совершили убийства — вместо нарушений ПДД