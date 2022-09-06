6 вересня 2022 року. Чим цікавий цей день і що краще сьогодні не робити

Сьогодні, якщо є можливість, найкраще залишитися вдома. В цей день добре садити кімнатні квіти, планувати майбутнє та думати про хороше.

Що сталося цього дня?

6 вересня православна церква згадує священномученика Євтихія, а також шанує Петрівську ікону Божої Матері.

Дні стають коротшими та холоднішими.

Також сьогодні відзначають День читання книжок.

Що не можна робити 6 вересня?

► вирушати в довгу дорогу

► користуватися гострими предметами

► дивитися на схід сонця

► відкривати вікна

Прикмети:

► дощ сьогодні — до сухої осені та хорошого врожаю

► темні хмари — до різкого похолодання

► сильний вітер — до погіршення погоди

► багато жолудів — до морозної зими

День ангела святкують:

Максим, Кузьма, Євтихій, Петро, Арсеній, Георгій, Косма

Хто народився 6 вересня?

1943 — Річард Робертс, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини

1943 — Роджер Вотерс, британський рок-музикант та автор пісень, учасник гурту "Pink Floyd"

А також:

1873 — створена Шотландська федерація футболу, одна з найстаріших у світі

1987 — у Балтіморі вперше у світі розділили сіамських близнюків хірургічними методами

1989 — внаслідок комп'ютерної помилки понад 40 тисяч мешканців Парижа отримали листи з повідомленням про те, що вони вчинили вбивства — замість порушень правил дорожнього руху