6 вересня 2022 року. Чим цікавий цей день і що краще сьогодні не робити
Сьогодні, якщо є можливість, найкраще залишитися вдома. В цей день добре садити кімнатні квіти, планувати майбутнє та думати про хороше.
Що сталося цього дня?
6 вересня православна церква згадує священномученика Євтихія, а також шанує Петрівську ікону Божої Матері.
Дні стають коротшими та холоднішими.
Також сьогодні відзначають День читання книжок.
Що не можна робити 6 вересня?
► вирушати в довгу дорогу
► користуватися гострими предметами
► дивитися на схід сонця
► відкривати вікна
Прикмети:
► дощ сьогодні — до сухої осені та хорошого врожаю
► темні хмари — до різкого похолодання
► сильний вітер — до погіршення погоди
► багато жолудів — до морозної зими
День ангела святкують:
Максим, Кузьма, Євтихій, Петро, Арсеній, Георгій, Косма
Хто народився 6 вересня?
1943 — Річард Робертс, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини
1943 — Роджер Вотерс, британський рок-музикант та автор пісень, учасник гурту "Pink Floyd"
А також:
1873 — створена Шотландська федерація футболу, одна з найстаріших у світі
1987 — у Балтіморі вперше у світі розділили сіамських близнюків хірургічними методами
1989 — внаслідок комп'ютерної помилки понад 40 тисяч мешканців Парижа отримали листи з повідомленням про те, що вони вчинили вбивства — замість порушень правил дорожнього руху