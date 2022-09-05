Волосы подмышками. Как знаменитости демонстрируют уверенность в себе

Софи Лорен, Джулия Робертс, Леди Гага и другие звезды не боятся показать "несовершенства" женского тела.

Небритые подмышки — настоящий вызов патриархальному обществу, которое убеждено, что женское тело должно соответствовать определенному формату красоты, в котором нет места лишним волосам. Часто громкий вызов устоям бросают только самые смелые звезды — они появляются на обложках журналов, демонстрируя естественную красоту тела, позируют перед объективами фотокамер на публичных мероприятиях, гордясь "несовершенствами" и желая показать, что они против любых правил, ограничивающих их в возможности самим решать, что им делать со своим телом.

"Мое тело — мое дело" — всем известный девиз фемсообщества, с помощью которого много лет активистки пытаются донести, что каждый человек сам вправе решать, как ему распоряжаться собственным телом. В том числе — брить или не брить волосы подмышками.

Фокус показывает знаменитостей, которые не боятся показать себя во всей естественной красе и прокричать на весь мир, что они гордятся той свободой, которую имеют.

Софи Лорен

Во времена старого Голливуда, когда стереотипы о женском теле были необычайно крепки, одна из самых ярких и талантливых актрис того времени Софи Лорен демонстрировала отросшие волосы под мышками.

[ + – ] Софи Лорен в 1955 году Фото: Getty Images

Мадонна

Одной из самых смелых борцов со стереотипами можно назвать Мадонну. Она никогда не боялась нарушать правила — и продолжает шокировать поклонников по сегодняшний день яркими образами. В 1984 году певица демонстрировала во время фотосессии волосы подмышками.

[ + – ] Мадонна на фотосессии в 1984 году Фото: Getty Images

Джуллия Робертс

Еще одна невероятно талантливая актриса, которая не побоялась нарушить правила и продемонстрировать миру, что на женском теле есть волосы, и это нормально.

[ + – ] Джуллия Робертс в 1999 году Фото: Getty Images

Леди Гага

Леди Гагу считают одной из самых активных борцов за права женщин среди современных артисток. Она не раз высказывалась о том, что быть женщиной в сегодняшнем мире — это значит постоянно отстаивать себя, быть бойцом. А потому артистка тоже не раз выходила на сцену и демонстрировала "несовершенства" тела, бросая вызов патриархальной системе.

[ + – ] Леди Гага на концерте в 2011 году Фото: Getty Images

Эмма Коррин

Одним из знаковых в этом году стал номер американского Vogue за август 2022 года, где небинарная знаменитость Эмма Коррин позировала на оложке журнала, гордо демонстрируя волосы под мышками.

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