Волосся під пахвами. Як знаменитості демонструють упевненість у собі

Софі Лорен, Джулія Робертс, Леді Гага й інші зірки не бояться показати "недосконалості" жіночого тіла.

Неголені пахви — справжній виклик патріархальному суспільству, яке переконане, що жіноче тіло має відповідати певному формату краси, де немає місця зайвому волоссю. Часто гучний виклик устоям кидають тільки найсміливіші зірки — вони з'являються на обкладинках журналів, демонструючи природну красу тіла, позують перед об'єктивами фотокамер на публічних заходах, пишаючи "недосконалістю" й бажаючи показати, що вони проти будь-яких правил, що обмежують їх у можливості самим вирішувати, що робити зі своїм тілом.

"Моє тіло — моэ діло", — всім відомий девіз фемспільноти, за допомогою якого багато років активістки намагаються донести, що кожна людина сама має право вирішувати, як їй розпоряджатися власним тілом. У тому числі — голити або не голити волосся під пахвами.

Фокус показує знаменитостей, які не бояться показати себе в усій природній красі та прокричати на весь світ, що вони пишаються тією свободою, яку мають.

Софі Лорен

За часів старого Голлівуду, коли стереотипи про жіноче тіло були надзвичайно міцні, одна з найяскравіших і найталановитіших акторок того часу Софі Лорен демонструвала відросле волосся під пахвами.

[ + – ] Софі Лорен у 1955 році Фото: Getty Images

Мадонна

Однією з найсміливіших борчинь зі стереотипами можна назвати Мадонну. Вона ніколи не боялася порушувати правила — і продовжує шокувати шанувальників сьогодні яскравими образами. У 1984 році співачка демонструвала під час фотосесії волосся пахвами.

[ + – ] Мадонна на фотосесії 1984 року Фото: Getty Images

Джулія Робертс

Ще одна неймовірно талановита акторка, яка не побоялася порушити правила та продемонструвати світові, що на жіночому тілі є волосся, і це нормально.

[ + – ] Джулія Робертс у 1999 році Фото: Getty Images

Леді Гага

Леді Гагу вважають однією із найактивніших борчинь за права жінок серед сучасних артисток. Вона неодноразово висловлювалася про те, що бути жінкою в сьогоднішньому світі — це означає постійно відстоювати себе, бути бійцем. А тому артистка теж неодноразово виходила на сцену й демонструвала "недосконалості" тіла, кидаючи виклик патріархальній системі.

[ + – ] Леді Гага на концерті у 2011 році Фото: Getty Images

Емма Корін

Одним зі знакових цього року став номер американського Vogue за серпень 2022 року, де небінарна знаменитість Емма Коррін позувала на окладі журналу, гордо демонструючи волосся під пахвами.

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