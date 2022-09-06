Британский миллионер бросил семью ради беженки из Украины, которая поселилась в его особняке (фото)

Журналисты пишут, что бизнесмен Хонок Оверли приютил в своем доме украинскую беженку, а через несколько месяцев признался ей в любви. Ему пришлось оставить свою жену и детей ради новой избранницы.

Миллионер, бывший управляющий кредитной фирмы "Wonga" Хокон Оверли влюбился в 39-летнюю украинку Марию Полончук. Его семья приютила украинскую беженку в своем особняке, о чем написали в Dailymail.

В материале говорится, что 52-летний британский предприниматель активно лоббировал правительственные программы по поддержке украинских беженцев, их прибытью и обустройстве в Великобритании.

Затем, как пишут журналисты, Оверли поселил в особняке своей семьи (доме стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов в графстве Суррей) беженку из Украины Марию Полончук. Она прожила в его имении несколько месяцев. За это время Оверли и Полончук успели влюбиться друг в друга, а потому миллионер оставил 46-летнюю жену Имоджин с детьми ради новой избранницы.

Сообщается, что состояние Хокона Оверли в Британии оценивается в 5 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, сайт пишет, что в сети местным депутатом Джереми Хантом была опубликована фотография, на которой присутствуют Оверли и Полончук.

[ + – ] Хокон Оверли и Мария Полнчук на мероприятии в Суррее Фото: Dailymail.co.uk

Кто такой Хокон Оверли?

Уроженец Норвегии Хокон Оверли изучал математику в Университете Осло. В 1997 году основал компанию онлайн-биржевого маклера "Self Trade". Компания была размещена в апреле 2000 года и продана в октябре того же года более чем за 900 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда долларов). Он попал в администрацию компании "Wonga" в 2018 году, однако затем покинул ее и стал соучредителем Dawn Capital, которая позиционирует себя как крупнейший в Европе инвестор в области программного обеспечения для бизнеса.

Ранее Фокус писал, что в Великобритании выселенные беженцы бесплатно переедут в дом за £180 тысяч. Домовладелец сообщил, что отношения с многодетной семьей украинцев не сложились, а в рассказанной ими историей он сомневается. В итоге дело дошло до суда.