В Великобритании выселенные беженцы бесплатно переедут в дом за £180 тыс. (фото)

Домовладелец сообщил, что отношения с многодетной семьей украинцев не сложились, а в рассказанной ими историей он сомневается. В итоге дело дошло до суда.

Семья украинских беженцев, которую выселил домовладелец в Великобритании, бесплатно переедет в съемный дом на берегу канала стоимостью 180 тыс. фунтов стерлингов (208 тыс. евро). Об этом сообщает The Sun.

Максим и Ольга Гирик с пятью детьми и пожилыми родителями — беженцы из Украины, в мае они переехали на Британские острова из Киева.

[ + – ] Максим и Ольга вместе со своими матерями — 60-летней Еленой и 69-летней Ольгой, — 7-летними близнецами Максимом и Давидом, двухлетними Амираном и Тамерланом и годовалой дочерью Николь

[ + – ] Николь, годовалая дочь семьи Гирик

Украинцев поселили в небольшом доме в городе Фарем (графство Хантс). Но спустя полтора месяца адвокат домовладельца прислал уведомлением о выселении. Семья отказалась выехать немедленно и вопрос пришлось решать в суде.

Впрочем, разбирательство быстро прекратили, поскольку украинцам удалось подписать договор на полугодичную бесплатную аренду трехкомнатной квартиры в Хест Бэнке (Ланкашир).

В новом доме — три двухместные спальни, кухня-столовая, а из окон открывается прекрасный вид. Имеется гараж и парковка во дворе.

[ + – ] Семья украинцев в Великобритании.

В итоге семья согласилась оставить жилье, которое предоставил им военнослужащий Королевского флота Дадли Мальстер.

Причины выселения: "Не сложились отношения" …а государство не заплатило

Домовладелец рассказал, что поначалу у него были хорошие отношения с украинцами, но впоследствии все ухудшилось.

"Я бы сказал, что у них совсем другие взгляды, если сравнивать с теми, которые я приобрел во время службы в Королевском флоте, и теми, которые мой тесть привил моей жене. Наши отношения ухудшились, и мы больше не хотим, чтобы они находились у нас", — пояснил владелец имущества.

Во время слушания также шла речь о том, что спонсор украинцев не получил гарантированную государством компенсацию в размере 350 фунтов стерлингов за размещение беженцев.

"Не хотим преуменьшать те ужасные события, которые происходят в Украине, но очень быстро после того, как Гирики переехали, мы стали сомневаться в истории, которую они нам рассказали", — пояснил британец, добавив, что также помогает другим беженцам из Украины.

"Мы помогаем людям, которые вынуждены бежать из-за этого варварского конфликта, и поддерживаем еще одну украинскую семью в Фареме. С ними у нас сложились прекрасные отношения и мы нашли много общего. Надеемся, что все перемещенные смогут однажды вернуться домой", — сказал британец.

Напомним, что власти Великобритании решили удвоить выплаты жителям, которые принимают беженцев из Украины. Руководство страны предлагает так называемым спонсорам переселенцев брать на себя обязательство по предоставлению жилья не менее чем на полгода.

Ранее Фокус сообщал, что в Англии беженцам из Украины вернули украденную собаку. На записях камеры видеонаблюдения видно, что автомобиль похитителей остановился, а люди на сиденье сказали прохожим, что собака принадлежит им. Владелица питомца считает, что в ее родном Харькове такого бы не произошло.

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