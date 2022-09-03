У Великій Британії виселені біженці безкоштовно переїдуть у будинок за £180 тис. (фото)

Домовласник повідомив, що стосунки з багатодітною сім'єю українців не склалися, а в розказаній ними історією він сумнівається. Зрештою справа дійшла до суду.

Сім'я українських біженців, яку виселив домовласник у Великій Британії, безкоштовно переїде в орендований будинок на березі каналу вартістю 180 тис. фунтів стерлінгів (208 тис. євро). Про це повідомляє The Sun.

Максим та Ольга Гірик із п'ятьма дітьми та літніми батьками — біженці з України, у травні вони переїхали на Британські острови з Києва.

[ + – ] Максим та Ольга разом зі своїми матерями — 60-річною Оленою та 69-річною Ольгою, — 7-річними близнюками Максимом та Давидом, дворічними Аміраном та Тамерланом та однорічною дочкою Ніколь

[ + – ] Ніколь, однорічна дочка сім'ї Гірик

Українців поселили у невеликому будинку у місті Фарем (графство Хантс). Але через півтора місяці адвокат домовласника надіслав повідомлення про виселення. Сім'я відмовилася виїхати негайно, і питання довелося вирішувати в суді.

Проте розгляд швидко припинили, оскільки українцям вдалося підписати договір на піврічну безкоштовну оренду трикімнатної квартири в Хест Бенку (Ланкашир).

У новому будинку — три двомісні спальні, кухня-їдальня, а з вікон відкривається чудовий краєвид. Є гараж і парковка у дворі.

[ + – ] Сім'я українців у Великій Британії

Зрештою сім'я погодилася залишити житло, яке надав їм військовослужбовець Королівського флоту Дадлі Мальстер.

Причини виселення: "Не склалися стосунки" ...а держава не заплатила

Домовласник розповів, що спочатку мав хороші стосунки з українцями, але згодом усе погіршилося.

"Я б сказав, що в них зовсім інші погляди, якщо порівнювати з тими, які я отримав під час служби в Королівському флоті, і тими, які мій тесть прищепив моїй дружині. Наші стосунки погіршилися, і ми більше не хочемо, щоб вони були у нас", — пояснив власник майна.

Під час слухання також йшлося про те, що спонсор українців не отримав гарантованої державою компенсації у розмірі 350 фунтів стерлінгів за розміщення біженців.

"Не хочемо применшувати ті жахливі події, які відбуваються в Україні, але дуже швидко після того, як Гірики переїхали, ми почали сумніватися в історії, яку вони нам розповіли", — пояснив британець, додавши, що також допомагає іншим біженцям з України.

"Ми допомагаємо людям, які змушені втекти через цей варварський конфлікт, і підтримуємо ще одну українську родину у Фаремі. З ними у нас склалися чудові стосунки і ми знайшли багато спільного. Сподіваємось, що всі переміщені зможуть якось повернутися додому", — сказав британець

Нагадаємо, що влада Великої Британії вирішила подвоїти виплати жителям, які приймають біженців з України. Керівництво країни пропонує так званим спонсорам переселенців брати на себе зобов'язання щодо надання житла не менш як на пів року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Англії біженцям з України повернули вкраденого собаку. На записах відеоспостереження видно, що автомобіль викрадачів зупинився, а люди на сидінні сказали перехожим, що собака належить їм. Власниця вихованця вважає, що в її рідному Харкові такого не сталося б.

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