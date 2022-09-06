Британський мільйонер покинув сім'ю заради біженки з України, яка оселилася у його особняку (фото)

Журналісти пишуть, що бізнесмен Хонок Оверлі дав притулок у своєму будинку українській біженці, а за кілька місяців освідчився їй у коханні. Йому довелося залишити свою дружину та дітей заради нової обраниці.

Мільйонер, колишній керівник кредитної фірми "Wonga" Хокон Оверлі закохався у 39-річну українку Марію Полончук. Його родина дала притулок українській біженці у своєму особняку, про що написали в Dailymail.

У матеріалі йдеться, що 52-річний британський підприємець активно лобіював урядові програми щодо підтримки українських біженців, їхнього прибуття та облаштування у Великій Британії.

Потім, як пишуть журналісти, Оверлі поселив у особняку своєї родини (будинку вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів у графстві Суррей) біженку з України Марію Полончук. Вона прожила у його маєтку кілька місяців. За цей час Оверлі та Полончук встигли закохатися один в одного, а тому мільйонер залишив 46-річну дружину Імоджин з дітьми заради нової обраниці.

Повідомляється, що статки Хокона Оверлі в Британії оцінюються в 5 млн фунтів стерлінгів.

Крім того, сайт пише, що в мережі місцевим депутатом Джеремі Хантом було опубліковано фотографію, на якій присутні Оверлі та Полончук.

[ + – ] Хокон Оверлі та Марія Полнчук на заході у Сурреї Фото: Dailymail.co.uk

Хто такий Хокон Оверлі?

Уродженець Норвегії Хокон Оверлі вивчав математику в Університеті Осло. 1997 року заснував компанію онлайн-біржового маклера "Self Trade". Компанія була розміщена у квітні 2000 року і продана у жовтні того ж року більш ніж за 900 мільйонів фунтів стерлінгів (1,1 мільярда доларів). Він потрапив до адміністрації компанії "Wonga" у 2018 році, проте потім залишив її та став співзасновником Dawn Capital, яка позиціонує себе як найбільший у Європі інвестор у галузі програмного забезпечення для бізнесу.

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії виселені біженці безкоштовно переїдуть до будинку за £180 тисяч. Домовласник повідомив, що стосунки з багатодітною сім'єю українців не склалися, а в розповіданій ними історією він сумнівається. У результаті справа дійшла до суду.