Хрустящий картофельный омлет: простой рецепт быстрого и вкусного завтрака

Хорошим дополнением к омлету в качестве десерта станет кекс за пять минут в микроволновке,

Омлет – самое любимое и простое блюдо для завтрака. Оно быстрое в приготовлении и питательное, к тому же заряжает энергией в начале дня. Однако привычные ингридиенты можно разбавить еще одним и получить совершенно новый вкус. Речь идет о картошке.

Хрустящий картофельный омлет

Ингредиенты:

Сырой картофель – 2 шт;

Куриное яйцо – 1 шт;

Масло сливочное – 30 гр;

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель натереть на крупной терке, добавить яйцо, все хорошо перемешать. Туда же добавить соль и перец и хорошо перемешать. На сковороде растопить сливочное масло, выложить на нее яично-картофельную массу, разровнять. Обжарить до румяной корочки с обеих сторон. Подавать горячим.

В качестве десерта к омлету можно еще приготовить кекс за 5 минут, который дополнит завтрак и даст старт хорошему дню.

Кекс за 5 минут

Для приготовления десерта понадобится:

Мука пшеничная высшего сорта – 4 ст. л;

Сахар – 4 ст. л;

Какао – 3 ст. л;

Яйцо куриное – 1 шт;

Молоко – 3 ст. л;

Масло растительное – 1 ст. л;

Разрыхлитель теста – 1/4 ч. л;

Соль – 1 щепотка.

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать в миске до однородного состояния. Если делается одна большая порция, то замес можно сделать прямо в кружке. Распределить тесто между 2 чашечками объемом 150 мл. Для одной большой порции подойдет кружка объемом 250-300 мл. Готовить в микроволновке на максимальной мощности примерно 2 минуты. Все микроволновки разные и время приготовления может отличаться. Кексы сильно поднимаются в процессе приготовления и не должны опадать после того, как откроется дверца микроволновки. Если это произошло, то в следующий раз нужно готовить их немного дольше. А если кексы получились "резиновыми" на вкус, то это значит, что они наоборот передержаны, и в следующий раз их нужно держать в микроволновке чуть меньше.

Напомним, как приготовить идеальный омлет.