Хрумкий картопляний омлет: простий рецепт швидкого та смачного сніданку
Хорошим доповненням до омлету як десерт стане кекс за п'ять хвилин у мікрохвильовій печі
Омлет — найулюбленіша і найпростіша страва для сніданку. Він швидкий у приготуванні та поживний, до того ж заряджає енергією на початку дня. Однак звичні інгредієнти можна розбавити ще одним і отримати абсолютно новий смак. Йдеться про картоплю.
Хрумкий картопляний омлет
Складові:
- Сира картопля — 2 шт.;
- Куряче яйце — 1 шт.;
- Масло вершкове — 30 г;
- Сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
Картоплю натерти на великій тертці, додати яйце, все добре перемішати. Туди ж додати сіль та перець і добре перемішати. На сковороді розтопити вершкове масло, викласти на неї яєчно-картопляну масу, розрівняти. Обсмажити до рум'яної скоринки з обох боків. Подавати гарячим.
Як десерт до омлету можна приготувати кекс за 5 хвилин, який доповнить сніданок і дасть старт гарному дню.
Кекс за 5 хвилин
Для приготування десерту знадобиться:
- Борошно пшеничне вищого гатунку — 4 ст. л;
- Цукор — 4 ст. л;
- Какао — 3 ст. л;
- Яйце куряче — 1 шт.;
- Молоко — 3 ст. л;
- Олія — 1 ст. л;
- Розпушувач тіста — 1/4 ч. л;
- Сіль — 1 щіпка.
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти змішати у мисці до однорідного стану. Якщо робиться одна велика порція, то заміс можна зробити прямо в чашці. Розподілити тісто між 2 чашками об'ємом 150 мл. Для однієї великої порції підійде чашка об'ємом 250-300 мл. Готувати в мікрохвильовій печі на максимальній потужності приблизно 2 хвилини. Всі мікрохвильові печі різні і час приготування може відрізнятися. Кекси сильно підіймаються в процесі приготування і не повинні падати після того, як відкриються дверцята мікрохвильової печі. Якщо це сталося, то наступного разу потрібно готувати їх трохи довше. А якщо кекси вийшли "гумовими" на смак, то це означає, що вони навпаки перетримані, і наступного разу їх потрібно тримати в мікрохвильовій печі трохи менше.