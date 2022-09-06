Хрумкий картопляний омлет: простий рецепт швидкого та смачного сніданку

Хорошим доповненням до омлету як десерт стане кекс за п'ять хвилин у мікрохвильовій печі

Омлет — найулюбленіша і найпростіша страва для сніданку. Він швидкий у приготуванні та поживний, до того ж заряджає енергією на початку дня. Однак звичні інгредієнти можна розбавити ще одним і отримати абсолютно новий смак. Йдеться про картоплю.

Хрумкий картопляний омлет

Складові:

Сира картопля — 2 шт.;

Куряче яйце — 1 шт.;

Масло вершкове — 30 г;

Сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю натерти на великій тертці, додати яйце, все добре перемішати. Туди ж додати сіль та перець і добре перемішати. На сковороді розтопити вершкове масло, викласти на неї яєчно-картопляну масу, розрівняти. Обсмажити до рум'яної скоринки з обох боків. Подавати гарячим.

Як десерт до омлету можна приготувати кекс за 5 хвилин, який доповнить сніданок і дасть старт гарному дню.

Кекс за 5 хвилин

Для приготування десерту знадобиться:

Борошно пшеничне вищого гатунку — 4 ст. л;

Цукор — 4 ст. л;

Какао — 3 ст. л;

Яйце куряче — 1 шт.;

Молоко — 3 ст. л;

Олія — 1 ст. л;

Розпушувач тіста — 1/4 ч. л;

Сіль — 1 щіпка.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти змішати у мисці до однорідного стану. Якщо робиться одна велика порція, то заміс можна зробити прямо в чашці. Розподілити тісто між 2 чашками об'ємом 150 мл. Для однієї великої порції підійде чашка об'ємом 250-300 мл. Готувати в мікрохвильовій печі на максимальній потужності приблизно 2 хвилини. Всі мікрохвильові печі різні і час приготування може відрізнятися. Кекси сильно підіймаються в процесі приготування і не повинні падати після того, як відкриються дверцята мікрохвильової печі. Якщо це сталося, то наступного разу потрібно готувати їх трохи довше. А якщо кекси вийшли "гумовими" на смак, то це означає, що вони навпаки перетримані, і наступного разу їх потрібно тримати в мікрохвильовій печі трохи менше.

Як приготувати ідеальний омлет.