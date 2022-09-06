Развод Сильвестра Сталлоне: новые подробности самого громкого расставания 2022-го

Еще в прошлом году в семье Сталлоне все было не совсем гладко.

Развод 76-летнего американского актера Сильвестра Сталлоне с 54-летней женой Дженнифер Флавин после 25 лет брака стал в Голливуде громом среди ясного неба, поскольку пара, родившая и воспитавшая трех дочерей, считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Однако проблемы в семье, как оказалось, начались задолго до официального объявления о разводе, пишет People.

Как известно, слухи о том, что в звездном семействе все сложно, появились после того, как Сталлоне перебил татуировку с лицом жены, сделанную еще в 2007 году. Татуировщик нанес на изображение Дженнифер морду любимого пса актера, Буткуса. Тогда Слай сказал всем, что хотел подкорректировать тату, но что-то пошло не так, и пришлось ее скрыть. Однако, по словам мастера тату Майка ДеВриса, Сильвестр изначально планировал убрать лицо Флавин со своего бицепса и набить сверху рисунок Чудо-женщины, и это было задолго до того, как его жена подала на развод.

"Я уже знал, что он хочет что-то сделать, потому что в прошлом году он писал мне по электронной почте, звонил мне, и мы обсуждали возможность превратить Дженнифер Флавин в Чудо-женщину", – говорит ДеВрис. Он добавил, что у Чудо-женщины желтая тиара на голове, которая не "работала" бы на более светлых волосах Джен, которые "просто сияли", потому он отговорил Слая от этой идеи.

Татуировщик, который говорит, что с 2007 года сделал Сталлоне еще несколько татуировок, утверждает: актер "один из тех парней, которые просто знают, чего хотят". Вспоминая тот момент, когда он создал образ Флавин, ДеВрис отметил, что Сталлоне ясно дал понять, что хочет татуировку ее лица, однако он также попросил несколько особых штрихов.

"Он хотел, чтобы цвета были ярче. "Ярче, ярче. Мы должны сделать эти цвета ярче. Мы выбрали конкретный образ. И обычно, когда вы выбираете образ, вы не хотите слишком сильно отклоняться от него… Итак, я помню, как закончил, я сделал прическу. Сейчас я работаю над лицом. И я начинаю работать. Я делаю подбородок, и я работаю над губами, и я почти закончил губы".

[ + – ] Майк ДеВрис за работой

Именно тогда, добавил ДеВрис, Сталлоне стал более конкретным:

"Он такой: "Вау, эй, эй, эй, эй, подожди секунду. Я хочу, чтобы ты сделал губы вот так". Я показал ему обложки разных журналов. И он такой: "Сделай так"". В итоге мастер сделал идеальное изображение, которым Слай остался очень доволен.

Ранее Сталлоне, обсуждая причины, которые привели к его разводу, признался, что одной из таковых послужил ротвейлер Дуайт, которого он завел не так давно. Разногласия из-за собаки стали спусковым крючком, подняв на поверхность более давние обиды.

"Мы не разорвали отношения из-за такого тривиального аргумента. Мы просто пошли в разных направлениях. Я очень уважаю Дженнифер. Я всегда буду любить ее. Она удивительная женщина. Она самый приятный человек, которого я когда-либо встречал", – заявил Слай.

Напомним, Дженнифер Флавин прокомментировала развод с мужем. По информации СМИ, причиной расставания стали финансовые претензии.