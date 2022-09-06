Розлучення Сильвестра Сталлоне: нові подробиці найгучнішого розставання 2022-го

Ще минулого року в родині Сталлоне все було не зовсім гладко.

Розлучення 76-річного американського актора Сильвестра Сталлоне з 54-річною дружиною Дженніфер Флавін після 25 років шлюбу стало в Голлівуді громом серед ясного неба, оскільки пара, яка народила та иховала трьох дочок, вважалася однією з найміцніших у шоу-бізнесі. Проте проблеми в сім'ї, як виявилося, почалися задовго до офіційного оголошення розлучення, пише People.

Як відомо, чутки про те, що в зірковому сімействі все складно, з'явилися після того, як Сталлоне перебив татуювання з обличчям дружини, зроблене ще 2007 року. Татуювальник наніс на зображення Дженніфер морду улюбленого пса актора, Буткуса. Тоді Слай сказав усім, що хотів підкоригувати тату, але щось пішло не так і довелося його приховати. Однак, за словами майстра тату Майка ДеВріса, Сильвестр спочатку планував прибрати обличчя Флавін зі свого біцепса та набити зверху малюнок Диво-жінки, і це було задовго до того, як його дружина подала на розлучення.

"Я вже знав, що він хоче щось зробити, тому що торік він писав мені електронною поштою, дзвонив мені, і ми обговорювали можливість перетворити Дженніфер Флавін на Диво-жінку", — каже ДеВріс. Він додав, що в Диво-жінки жовта тіара на голові, яка не "працювала" б на світлішому волоссі Джен, яке "просто сяяло", тому він відмовив Слая від цієї ідеї.

Татуювальник, який каже, що з 2007 року зробив Сталлоне ще кілька татуювань, стверджує: актор "один із тих хлопців, які просто знають, чого хочуть". Згадуючи той момент, коли він створив образ Флавін, ДеВріс зазначив, що Сталлоне ясно дав зрозуміти, що хоче татуювання її обличчя, проте він також попросив кілька спеціальних штрихів.

"Він хотів, щоб кольори були яскравішими. "Яскравіше, яскравіше. Ми повинні зробити ці кольори яскравішими. Ми обрали конкретний образ. І зазвичай, коли ви вибираєте образ, ви не хочете надто сильно відхилятися від нього… Отже, я пам'ятаю, як закінчив, я зробив зачіску. Зараз я працюю над обличчям. І я починаю працювати. Я роблю підборіддя, і я працюю над губами, і я майже закінчив губи.

[ + – ] Майк ДеВріс за роботою

Саме тоді, додав ДеВріс, Сталлоне став конкретнішим:

"Він такий: "Вау, гей, гей, гей, гей, почекай секунду. Я хочу, щоб ти зробив губи ось так". Я показав йому обкладинки різних журналів. І він такий: "Зроби так". У результаті майстер зробив ідеальне зображення, яким Слай лишився дуже задоволений.

Раніше Сталлоне, обговорюючи причини, що призвели до його розлучення, зізнався, що одною з них став твейлер Двайт, якого він завів недавно. Розбіжності через собаку стали спусковим гачком, піднявши на поверхню давніші образи.

"Ми не розірвали стосунки через такий тривіальний аргумент. Ми просто пішли в різних напрямках. Я дуже поважаю Дженніфер. Я завжди любитиму її. Вона дивовижна жінка. Вона найприємніша людина, яку я коли-небудь зустрічав", – заявив Слай.

Нагадаємо, Дженніфер Флавін прокоментувала розлучення з чоловіком. За інформацією ЗМІ, причиною розлучення стали фінансові претензії.